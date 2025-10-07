ANAF a introdus modificări importante în structura și conținutul formularului utilizat pentru constatarea contravențiilor. Actualizarea a fost făcută prin Ordinul publicat recent în Monitorul Oficial, care modifică și completează Ordinul președintelui ANAF nr. 3.077/2017.

Documentul stabilește o nouă versiune a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”, folosit de personalul împuternicit al instituției din cadrul structurilor de informații fiscale.

Noua formulare a titlului din ordin reflectă mai clar cine are competența de a utiliza documentul și subliniază apartenența acestuia la activitatea de control fiscal.

Potrivit actului normativ, titlul actualizat al ordinului este:

„ORDIN privind aprobarea formularului tipizat «Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor» utilizat de către personalul din cadrul structurilor de informații fiscale, împuternicit de Agenția Națională de Administrare Fiscală 2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2. — (1) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului «Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor» sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Formularul prevăzut la art. 1 are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.” 3. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 4. — Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.” 4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 5. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin”.

Această modificare are ca scop o aliniere terminologică și procedurală la structura actuală a ANAF, având în vedere reorganizările interne din ultimii ani.

O noutate importantă introdusă de ordin se referă la regimul de tipărire și gestionare a formularelor. Articolul 2 al actului a fost rescris pentru a preciza mai detaliat cum sunt produse și distribuite procesele-verbale de contravenție.

Noul text prevede că „Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului «Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor» sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

De asemenea, se menționează că formularul „are regim special și se tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

Prin aceste precizări, ANAF urmărește să asigure trasabilitatea documentelor cu regim special și să reducă riscul de utilizare neautorizată sau pierdere. În același timp, formularele vor fi gestionate centralizat, prin unități tipografice autorizate, ceea ce va contribui la standardizarea proceselor administrative.

Ordinul stabilește și instituțiile care au obligația de a pune în aplicare noile prevederi. Astfel, articolul 4 a fost modificat și detaliază explicit entitățile din cadrul ANAF care vor implementa aceste dispoziții.

Conform textului publicat în Monitorul Oficial, „Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Această formulare arată că modificările au aplicabilitate extinsă, acoperind toate nivelurile administrative ale ANAF. În practică, aceasta înseamnă că fiecare structură cu atribuții de control fiscal sau de constatare a contravențiilor trebuie să adopte noul format al procesului-verbal și să se conformeze instrucțiunilor privind gestionarea acestuia.

Reprezentanții instituției au precizat că modificarea are rolul de a facilita o mai bună coordonare între direcțiile centrale și regionale, dar și de a asigura un cadru uniform de aplicare a sancțiunilor contravenționale.

Pe lângă modificările din textul principal al ordinului, au fost actualizate și anexele care detaliază structura formularului și regulile de utilizare. Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 au fost înlocuite cu versiuni noi, care devin parte integrantă din ordinul publicat.

Noile anexe conțin informații tehnice privind completarea formularului, identificarea contravenientului, modul de calcul al sancțiunilor și alte detalii procedurale. Prin actualizarea acestor documente, ANAF își propune să alinieze formatul proceselor-verbale la cerințele actuale de digitalizare și la nevoia de claritate în actele de control fiscal.

Actualizarea formularelor are și o componentă practică: simplificarea procesului administrativ pentru inspectorii fiscali, printr-un format mai clar și o structură logică a câmpurilor de completare. În același timp, contribuabilii vor putea înțelege mai ușor conținutul documentului, ceea ce contribuie la creșterea transparenței în aplicarea sancțiunilor.

Ordinul privind noul formular de contravenție a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și a intrat în vigoare la data publicării. Conform procedurilor legale, toate structurile vizate de modificări trebuie să se conformeze imediat noilor prevederi.

Prin această actualizare, ANAF continuă procesul de modernizare a cadrului procedural intern, cu scopul de a asigura un control fiscal mai eficient și o documentare mai riguroasă a activităților de constatare.

Deși modificările sunt de natură tehnică, ele pot avea un impact direct asupra contribuabililor, prin standardizarea modului în care sunt întocmite și comunicate procesele-verbale de contravenție.

Publicarea ordinului și implementarea noilor formulare reprezintă o etapă în efortul instituției de a simplifica relația dintre administrația fiscală și contribuabili, în conformitate cu obiectivele de eficientizare stabilite la nivel guvernamental.

Documentul şi anexele le puteți citi mai jos: