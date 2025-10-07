Fifor mai subliniază că, în cazul în care premierul Bolojan ordonă blocarea inițiativelor PSD doar din orgoliu, nu mai este vorba despre un simplu conflict politic, ci despre un cinism pur, iar România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine.

”Supărat nevoie mare pe iniţiativele PSD, se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă pâna la Senat ca să bată cu pumnul în masă în faţa parlamentarilor PNL şi să le ceară să blocheze proiectele legislative promovate de PSD – adică tocmai acele măsuri gândite pentru corectarea nedreptăţilor din Pachetul 1, pentru sprijinirea oamenilor şi pentru stabilizarea economiei. Concret, în Senat a fost dezbătut în comisii proiectul prin care PSD propunea scutirea de la plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere, veteranii şi invalizii de război, foştii deţinuţi politici şi persoanele cu dizabilităţi – un demers reparatoriu, menit să corecteze excesele Pachetului 1”, spune deputatul PSD într-o postare pe Facebook.

Liderul PSD Arad mai precizează că în Camera Deputaților a fost depus un al doilea proiect, care urmărește corectarea taxării excesive a contractelor part-time și alte măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri, cu scopul de a proteja locurile de muncă și de a menține echilibrul economic.

”Dacă aceste informaţii se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acţionează pentru ţară, ci împotriva propriului partener de guvernare şi, mai grav, împotriva interesului cetăţenilor”, precizează Fifor.

El susține că, în timp ce PSD a inițiat aceste proiecte pentru a sprijini oamenii – mamele, pensionarii, familiile cu dificultăți la plata facturilor, administrațiile locale afectate de reduceri și mediul de afaceri care are nevoie de predictibilitate – premierul Bolojan pare concentrat doar pe a demonstra că poate aplica reduceri mai mari și mai rapide.

”De o sută de zile, România trăieşte sub semnul austerităţii mascate în reformă: taxe crescute, venituri diminuate, proiecte locale blocate, lipsă de dialog şi o inflexibilitate care a devenit politică de stat. Iar acum, dacă se confirmă că premierul ordonă blocarea oricărei iniţiative PSD doar din orgoliu personal, atunci nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă a sa”, subliniază Fifor.

Acesta spune că România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine, și de un premier care să asculte și vocea partenerilor săi, nu să impună decizii unilateral.