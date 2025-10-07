Președintele Comisiei pentru muncă din Senat, Marius Humelnicu, a explicat că proiectele care prevăd eliminarea contribuției CASS pentru mame, veterani și alte categorii vulnerabile reprezintă o măsură de echitate socială. Senatorul PSD a arătat că aceste persoane trebuie sprijinite, nu împovărate suplimentar.

„Nu e corect să spui că reducem cheltuielile bugetare şi să luăm de la cei care au nevoie, mai ales dacă vorbim de mame, copii, de tot ceea ce înseamnă natalitatea. (…) Nu credem că intervine o discordanţă în politica Guvernului. De ce? Pentru că, atunci când ne uităm pe sume – că toată lumea spune restricţii financiar-bugetare, că nu putem – haideţi să vedem o colectare mai bună, (…) să facem producţie şi să nu afectăm persoane vulnerabile. Cred că nu este vorba doar de PSD, ci de o strategie de ţară şi de ceea ce trebuie să facem”, a declarat Humelnicu, după ședința Comisiei pentru muncă.

Acesta a mai precizat că în cadrul comisiei au votat pentru proiectele PSD reprezentanții PSD, AUR, SOS și UDMR, în timp ce PNL și USR s-au abținut.

„În Comisia de muncă, PNL şi USR s-au abţinut, gândindu-se doar la bani. Când vorbim de România, nu putem vorbi doar de bani, vorbim de industrie, economie şi de persoane vulnerabile”, a completat senatorul social-democrat.

Pe de altă parte, senatorul Daniel Fenechiu a explicat marți că liberalii nu vor susține în Senat propunerile PSD de eliminare a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veterani. Argumentul principal invocat este menținerea echilibrului bugetar și reducerea deficitului public.

El a subliniat că premierul Ilie Bolojan a discutat cu membrii grupului parlamentar PNL despre acest subiect, evidențiind importanța respectării înțelegerilor politice din coaliție.

„Într-o înțelegere, trebuie să respectăm înțelegerea”, a precizat Fenechiu.

Propunerile PSD vizează eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, invalizi, personal monahal și foști deținuți politici, precum și pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Deși proiectele au primit vot favorabil în comisii, ele urmează să fie supuse dezbaterii în plenul Senatului.

În urma ședinței comisiei de muncă, Fenechiu a reiterat poziția partidului său, arătând că PNL acționează conform protocolului de coaliție.

„Partidul Național Liberal face parte într-o coaliție care are un protocol, această problemă a fost rezolvată prin primul pachet, iar Partidul Național Liberal va respecta ce s-a decis în coaliție. Deci, nu vom vota cele două proiecte legislative, pentru că prioritatea este bugetul României și scăderea deficitului bugetar”, a declarat senatorul liberal.

El a adăugat că respectarea acordurilor interne este esențială pentru funcționarea coaliției, subliniind că orice deviere de la înțelegerile stabilite ar putea afecta stabilitatea guvernamentală și procesul decizional în Parlament.

Potrivit lui Fenechiu, menținerea coeziunii între partenerii de guvernare este necesară pentru a asigura predictibilitate în adoptarea politicilor publice și pentru a evita conflictele interne care ar putea întârzia implementarea priorităților bugetare ale țării.

„Premierul ne-a explicat că, într-o înțelegere, noi trebuie să respectăm înțelegerea, indiferent de ce fac ceilalți parteneri ai noștri”, a mai spus Fenechiu.

Potrivit acestuia, decizia PNL este legată strict de prioritățile economice și de respectarea înțelegerilor politice, nu de conținutul social al proiectelor PSD.

Senatorul a precizat că, în schimb, liberalii vor vota proiectul privind reducerea numărului de parlamentari la 300, menționând că inițiativa a fost susținută în campaniile electorale precedente.

„Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale, deci Partidul Național Liberal susține un Parlament cu 300 de parlamentari, în care, însă, să-și găsească locul și reprezentanții minorităților naționale, ca o bună practică. Noi susținem inițiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani de zile, evident cu respectarea drepturilor minorităților”, a explicat Fenechiu.

El a subliniat că această măsură are rolul de a optimiza funcționarea Parlamentului și de a respecta deciziile exprimate prin referendum, fără a afecta reprezentarea grupurilor minoritare.

Deputatul PSD Mihai Fifor a comentat pe Facebook că intervenția premierului Bolojan la Senat ar fi vizat blocarea inițiativelor PSD.

„Se pare că premierul Ilie Bolojan a dat o fugă la Senat ca să bată cu pumnul în masă în fața parlamentarilor PNL și să le ceară să blocheze proiectele legislative ale PSD iar dacă aceste informații se confirmă, atunci este evident că premierul României nu acționează pentru țară, ci împotriva propriului partener de guvernare și, mai grav, împotriva interesului cetățenilor”, a scris Fifor.

El a mai spus că, dacă aceste informații se confirmă, acțiunile premierului reflectă mai mult un conflict de orgoliu decât un dialog politic constructiv.

„Dacă se confirmă că premierul Bolojan ordonă blocarea oricărei inițiative PSD doar din orgoliu, nu mai vorbim despre un conflict politic, ci despre cinism în cea mai pură formă iar România are nevoie de o guvernare care să unească, nu să dezbine”, a mai adăugat Fifor.

Deși PNL a anunțat că nu va susține proiectele, comisiile raportoare din Senat au adoptat marți un raport favorabil pentru cele două inițiative legislative. Propunerile PSD privesc eliminarea CASS pentru veterani, văduve de război, invalizi, personalul monahal, foști deținuți politici și mamele aflate în concediu de creștere a copilului.

Raportul favorabil în comisii reprezintă un pas procedural important înainte ca proiectele să fie supuse dezbaterii și votului în plen, urmând ca senatul să decidă asupra aplicabilității măsurilor.