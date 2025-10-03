Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, în prezent deputat PSD, Marius Budăi, a dat detalii despre măsurile economice ce urmează să fie discutate în cadrul Coaliției, dar și despre perspectiva indexării pensiilor în anul 2026.

Budăi a transmis că România are nevoie de o schimbare de direcție și de soluții care să aducă mai multă stabilitate, spune fostul ministru. Totuși, el spune că nu vrea să alimenteze așteptări pe care Guvernul nu le-ar putea respecta.

Soluțiile social-democraților există, dar acestea vor fi prezentate mai întâi în interiorul Coaliției.

Întrebat ce propuneri concrete are pentru a scoate România din situația economică actuală, Budăi a explicat pentru Știripesurse că nu poate detalia deocamdată un plan care se află pe masa de dialog a partenerilor de guvernare.

Totuși, în perioada următoare, social-democrații vor insista să discute aceste soluții în Coaliție, urmând ca ulterior să fie anunțate public. Potrivit lui Marius Budăi, planul a fost deja prezentat parțial de către Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.

„Nu o să le spun la telefon (soluțiile PSD – n.red.), pentru că avem un plan care e pus pe masa de dialog a Coaliției și nu o să ies cu ele la telefon, din respect pentru Coaliție. Dar în următoarea perioadă vom insista foarte mult să discutăm în interiorul Coaliției despre acest plan și să ieșim împreună cu un plan de măsuri. A fost prezentat, la un moment dat, planul nostru de către Sorin Grindeanu, nu o să insist asupra lui, dar vrem să discutăm în interiorul Coaliției despre aceste măsuri și altele pe care le aduc colegii noștri și împreună să facem un plan să aducem și un pic de optimism în rândul societății și în rândul economiei”, a transmis Marius Budăi.

Referitor la o posibilă indexare a pensiilor în 2026, fostul ministru al Muncii a precizat că nu vrea să creeze așteptări false în rândul populației. Acesta a afirmat că schimbarea direcției nu înseamnă neapărat promisiuni legate de creșteri de venituri, ci mai degrabă o altă abordare economică.

Budăi a arătat că este nevoie de măsuri reale de sprijin pentru economie și pentru populație, prin apărarea și crearea locurilor de muncă, nu prin panicarea oamenilor și impunerea unor taxe suplimentare sau concedieri masive.

„Nu o să dau speranțe pe care să nu le putem respecta după. M-am referit la ceea ce spune foarte multă lume, și anume să nu mai stăm în această logică a incapacității de plată, a panicării populației și a economiei în general și să nu avem măsuri doar de ridicat de taxe, de concediat oameni ș.a.m.d. Adică să avem măsuri care să fie un real sprijin, să apărăm locurile de muncă, în primul rând, să creăm alte locuri de muncă. Aici trebuie să ne concentrăm pe următoarea perioadă și, repet, să venim cu mesaje de responsabilitate. Nu ascundem situația, dar să venim cu mesaje de responsabilitate și să aducem un grad de optimism în societate și în economie cu aceste măsuri”, a indicat Marius Budăi.

În ceea ce privește proiectele de lege ce vizează eliminarea CASS pentru mame și veterani de război, Marius Budăi a explicat că discuțiile vor începe în interiorul Coaliției, la nivelul liderilor de partide.

Ulterior, aceste teme vor fi abordate și în Parlament, unde social-democrații speră să obțină sprijinul partenerilor. Totuși, deputatul PSD a subliniat că ideal ar fi ca în Coaliție să existe un consens înainte ca proiectele să fie dezbătute public.