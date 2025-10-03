Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat vineri dimineață că furtuna produsă în urma codului portocaliu de vreme severă a dus la ”pagube semnificative” pe străzile din sector. Situația a fost descrisă drept una dificilă, în contextul în care autoritățile locale au intervenit rapid pentru degajarea zonelor afectate.

Conform datelor transmise, bilanțul preliminar arată că 33 de arbori au fost doborâți, mai multe crengi rupte au căzut pe carosabil și chiar un acoperiș de bloc a fost smuls de vânt. Echipele de intervenție au acționat încă din primele ore ale dimineții pentru a preveni noi incidente.

„Furtuna cauzată de codul portocaliu de vreme rea a provocat pagube semnificative în Sectorul 2. Echipele noastre au intervenit încă din primele momente, dar bilanţul de până acum arată dimensiunea situaţiei: 33 copaci prăbuşiţi, crengi rupte şi chiar un acoperiş desprins de pe un bloc. O dovadă în plus a faptului că spaţiul public trebuie întreţinut cu mult discernământ şi raţiune, pentru că pomii uscaţi sau netoaletaţi corect pot produce tragedii”, a scris Rareş Hopincă pe Facebook.

Primarul a precizat că, potrivit unei hotărâri adoptate de Consiliul Local, proprietarii de autovehicule care au fost avariate de efectele fenomenelor meteo pot solicita despăgubiri din bugetul sectorului. Această măsură are rolul de a sprijini cetățenii care s-au confruntat cu pagube materiale semnificative.

„Înţeleg îngrijorarea cetăţenilor afectaţi. În Consiliul Local am adoptat o hotărâre prin care proprietarii de autovehicule avariate de copaci, crengi sau alte efecte ale fenomenelor meteo extreme pot beneficia de despăgubiri din bugetul local”, a explicat edilul.

Despăgubirile acoperă reparațiile, inclusiv manopera și transportul vehiculului afectat, iar în cazul în care mașina este declarată daună totală, se va acorda contravaloarea stabilită prin expertiză. Autoritățile subliniază însă că pentru a beneficia de acest sprijin este esențială respectarea termenelor procedurale.

Primăria Sectorului 2 a prezentat pașii concreți pe care proprietarii de vehicule avariate trebuie să îi urmeze. Procedura include mai multe etape obligatorii, care implică atât notificarea autorităților, cât și depunerea unui dosar complet cu documente justificative.

Conform anunțului oficial, cetățenii trebuie să declare incidentul în maximum 48 de ore la una dintre următoarele instituții: Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 2, Brigada Rutieră sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Poliția Locală are obligația de a realiza fotografii și înregistrări care să fie atașate la dosar.

Ulterior, în termen de cel mult 72 de ore de la momentul producerii pagubei, proprietarii trebuie să depună cererea de despăgubire. Aceasta poate fi depusă fie direct la sediul Primăriei Sectorului 2, fie online, procedura fiind descrisă ca una simplificată pentru a reduce timpul de așteptare.

Dosarul trebuie să conțină polița RCA valabilă, inspecția tehnică periodică la zi, actele de constatare, precum și devizele de reparație.

„Este extrem de important să respectaţi termenul de 72 de ore pentru depunerea solicitării. Dacă nu depuneţi cererea în acest interval, dosarul nu va putea fi procesat şi nu veţi putea beneficia de despăgubire, indiferent de situaţie. Vă rog să trataţi acest termen ca pe o prioritate imediată, este singura garanţie că sprijinul va ajunge acolo unde este nevoie”, a mai transmis Rareş Hopincă.

În paralel cu acțiunile primăriei, pompierii ISU București-Ilfov au desfășurat peste 80 de intervenții în noaptea furtunii. Potrivit raportului transmis, între joi seară și vineri dimineață, echipele de salvatori au acționat în 86 de cazuri pentru îndepărtarea arborilor sau stâlpilor prăbușiți ori aflați în pericol de a cădea.

Intervențiile au continuat și în cursul dimineții, în mai multe zone ale Capitalei, pentru degajarea străzilor și a zonelor rezidențiale. Situațiile au inclus arbori căzuți peste autoturisme, dar și incidente care au pus în pericol circulația rutieră.

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost semnalat pe Splaiul Unirii, unde un copac s-a prăbușit peste o mașină aflată în mers. În vehicul se aflau două persoane, dintre care una a suferit răni ușoare. Autoritățile au precizat că intervenția a fost rapidă și că persoana rănită a primit îngrijiri medicale.