La o conferință desfășurată la Amsterdam, Christine Lagarde a declarat că, după ani de consolidare a cadrului de reglementare în urma crizei financiare, nu este momentul pentru relaxarea regulilor impuse băncilor.

În schimb, autoritățile ar trebui să analizeze unde reglementările pot fi simplificate, fără însă a slăbi protecția obținută prin măsurile adoptate.

Ea a avertizat că o reducere a standardelor ar crea vulnerabilități și ar submina progresele realizate după criza din 2008, când sistemul bancar european a fost întărit printr-un set complex de cerințe.

Instituțiile financiare non bancare – fonduri de investiții, societăți de asigurări, fonduri de pe piața monetară și vehicule de securitizare – au cunoscut o creștere puternică în ultimii ani în zona euro. Lagarde a arătat că o supervizare mai strictă ar permite identificarea mai clară a riscurilor care ar putea afecta stabilitatea economică.

Ea a subliniat că nu este corect ca băncile să rămână supuse unor standarde dure, în timp ce IFN-urile să opereze cu reguli mai flexibile, având în același timp un impact major în economie.

„Este vital ca autorităţile să adapteze reglementările şi supervizarea în acest mediu dificil. Ele nu ar trebui să facă asta prin reducerea standardelor de reglementare pentru bănci, ci prin sporirea cerinţelor pentru instituţiile financiare non bancare care sunt implicate în activităţi asemănătoare băncilor, sau au legături semnificative cu sectorul bancar”, a afirmat preşedinta BCE.

În Statele Unite și Marea Britanie, autoritățile au început să relaxeze unele cerințe pentru bănci, în încercarea de a reduce povara administrativă. În Uniunea Europeană există, de asemenea, presiuni pentru eficientizarea cadrului de reglementare, astfel încât băncile europene să nu fie dezavantajate față de competitorii internaționali.

Miercuri, vicepreședintele BCE, Luis de Guindos, a anunțat că instituția lucrează la reducerea complexității cerințelor de capital pentru bănci. Lagarde a ținut însă să precizeze că obiectivul nu este relaxarea regulilor, ci simplificarea lor, fără a compromite siguranța sistemului financiar.

Lagarde a subliniat că autoritățile „nu își pot permite să lase garda jos” după eforturile de întărire a cadrului de reglementare din ultimii ani. În viziunea sa, o supraveghere mai strictă a instituțiilor financiare non bancare ar face mai vizibile riscurile ascunse care ar putea amenința stabilitatea economiei europene.

„Obiectivul nu este de a relaxa reglementările, nu vrem să renunţăm la ce am obţinut deja. Oficialii nu-şi pot permite să lase garda jos după ce au întărit în ultimii ani cadrul de reglementare şi supervizare”, a declarat Lagarde.

Creșterea puternică a acestor entități financiare în ultimii ani arată că piața evoluează dincolo de granițele băncilor clasice, iar reglementările trebuie să se adapteze rapid pentru a preveni dezechilibre majore.