La reuniunea de politică monetară de joi, 11 septembrie, după ce BCE a menținut nemodificate dobânzile, Christine Lagarde a afirmat că inflația este unde vrea BCE să fie, iar creșterea economiei în zona euro este una solidă.

„Continuăm să fim într-o poziție bună, inflația este unde vrea BCE să fie, iar creșterea economiei zonei euro este solidă”, a declarat ea.

Deși anunțul a corespuns așteptărilor, nu a oferit indicii privind viitoarele decizii de politică monetară, relatează Reuters.

Christine Lagarde a mai spus că incertitudinile din comerțul global s-au redus, în urma mai multor acorduri comerciale încheiate de SUA, inclusiv cu UE, care a stabilit taxe vamale de 15% pentru majoritatea bunurilor exportate de blocul comunitar către Statele Unite.

Oficialii BCE se așteaptă ca anul viitor, inflația să scadă sub ținta instituției, însă Christine Lagarde a spus că riscurile sunt mai echilibrate față de luna iunie.

„Două lucruri au dispărut de pe radarul nostru în cazul riscurilor. Primul este riscul măsurilor de retorsiune europene, al doilea este diminuarea incertitudinilor comerciale”, a afirmat aceasta.

Joi, Fondul Monetar Internațional (FMI) a transmis că economia SUA începe să dea semne de presiune după mai mulți ani de reziliență, cu o cerere internă în scădere și o încetinire a ritmului de creștere al locurilor de muncă.

Potrivit lui Julie Kozack, purtătoarea de cuvânt a FMI, inflația se îndreaptă spre ținta de 2% stabilită de Rezerva Federală, însă tarifele aplicate importurilor de administrația Trump pot duce la creșterea prețurilor.

”Vedem acum că apar unele tensiuni. Cererea internă se temperează, iar crearea de locuri de muncă încetineşte”, a declarat aceasta.

Purtătoarea de cuvânt a FMI a mai afirmat că volumul mare al importurilor de la începutul anului, efectuate în anticiparea tarifelor, a creat volatilitate economică în prima jumătate a anului, iar tarifele continuă să alimenteze presiunile inflaționiste. În acest context, FMI apreciază că există posibilitatea unor reduceri ale dobânzii de politică monetară, dar acestea trebuie implementate cu prudență.

Declarațiile lui Julie Kozack vin după ce guvernul SUA a raportat o revizuire descendentă semnificativă a datelor privind ocuparea forței de muncă, cu 911.000 de locuri de muncă mai puține decât estimările inițiale pentru perioada martie 2023 – martie 2024. Acest lucru indică faptul că încetinirea pieței muncii a început înainte de aplicarea noilor tarife comerciale.

Purtătoarea de cuvânt a FMI nu a comentat credibilitatea datelor oficiale americane, dar a subliniat că FMI sprijină ferm publicarea de statistici economice ”corecte, la timp şi de încredere” de către toate statele membre.