Potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS), pensia medie lunară a crescut cu 0,5% în al doilea trimestru din 2025 față de perioada precedentă. În același timp, numărul mediu de pensionari a ajuns la 4,918 milioane.

Astfel, pensia medie lunară, calculată pe baza sumelor brute plătite pentru toate categoriile de pensionari – inclusiv pensii de asigurări sociale, de invaliditate sau de urmaș – și achitate de casele de pensii, a fost de 2.932 lei.

Totodată, numărul mediu de pensionari, care a ajuns la 4,918 milioane, a crescut cu 18.000 de persoane față de primul trimestru al acestui an.

Datele INS mai arată că, dintre aceștia, pensionarii de asigurări sociale de stat au fost în medie 4,562 milioane, în creștere cu 19.000 față de trimestrul anterior.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.813 lei, iar pensia medie netă nominală pentru pensionarii de limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit) a reprezentat 59,6% din câștigul salarial mediu net, în creștere față de 59,0% în trimestrul precedent.

Indicele pensiei medii reale față de trimestrul anterior – calculat ca raport între indicele pensiei nominale nete și indicele prețurilor de consum – a fost de 99,5%.

Comparativ cu trimestrul II al anului trecut, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 53.000, iar cel al pensionarilor din categoria asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 37.000.

În același timp, pensia medie lunară și pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 20,8%, respectiv 22,7%.

De asemenea, pensia medie de asigurări sociale de stat a înregistrat o ușoară creștere de 0,1% față de trimestrul anterior.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă majoritatea covârșitoare, 92,8%, din totalul pensionarilor de asigurări sociale. În cadrul acestei categorii, cei cu pensii pentru limită de vârstă sunt majoritari, cu 80%, urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș, cu 9,5%, și de pensionarii cu pensii de invaliditate, care reprezintă 8,3%. Cele mai mici ponderi se regăsesc în rândul pensionarilor cu pensii anticipate parțial, 2,2%, și al celor cu pensii anticipate, doar 0,1%.

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 la 10, însă acesta variază semnificativ în funcție de regiune: de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și județul Ilfov, până la 14 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman și 13 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a înregistrat diferențe semnificative între județe, ecartul dintre valoarea minimă și cea maximă fiind de 1.321 de lei. Astfel, pensiile cele mai mici s-au înregistrat în județele Botoșani (2.228 lei), Vrancea (2.265 lei) și Giurgiu (2.281 lei), în timp ce cele mai mari au fost în Municipiul București (3.549 lei), Hunedoara (3.505 lei) și Brașov (3.325 lei).

În ceea ce privește numărul de pensionari, cei mai mulți se regăsesc în categoria pensiilor pentru limită de vârstă, cu 1,762 milioane bărbați și 2,17 milioane femei. Majoritatea au stagiu complet de cotizare: 1,451 milioane bărbați (82,3% din totalul bărbaților pensionați pentru limită de vârstă) și 1,712 milioane femei (78,9% din totalul femeilor pensionate pentru limită de vârstă).

Potrivit INS, în majoritatea categoriilor de pensii, pensia medie lunară a femeilor este mai mică decât cea a bărbaților, chiar și în cazurile în care numărul femeilor depășește pe cel al bărbaților. De exemplu, la pensiile pentru limită de vârstă, pensia medie a femeilor a fost 61,2% din cea a bărbaților, categoria cu cea mai mare diferență fiind pensia medie pentru stagiu incomplet de cotizare, unde femeile au primit doar 48,7% din pensia bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor și bărbaților se întâlnesc la pensiile anticipate, cu 3.796 lei pentru femei față de 4.111 lei pentru bărbați.

Datele oficiale arată că, în trimestrul II al anului, numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale a fost de 913.100 persoane. Dintre acestea: 831.400 proveneau din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,2% din totalul pensionarilor de acest tip; 77.800 erau pensionari din fostul sistem pentru agricultori, adică 61,1% din totalul pensionarilor agricultori; și 3.900 erau din sistemul militar, respectiv 1,8% din totalul pensionarilor militari.