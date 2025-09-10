Pensiile de serviciu ale magistraților civili continuă să ridice semne de întrebare în privința sustenabilității sistemului public de pensii. Dincolo de statutul special al acestor drepturi, cifrele arată o realitate dură pentru buget: în 2024, statul a plătit peste 1,6 miliarde de lei pentru aceste pensii, cu aproape 20% mai mult decât în 2023.

Creșterea constantă a cheltuielilor, combinată cu faptul că ele sunt acoperite în proporție covârșitoare de la bugetul de stat și doar într-o mică măsură din contribuțiile efective, conturează imaginea unei presiuni tot mai mari asupra finanțelor publice.

Datele oficiale analizate de Economica.net arată că 87,3% din sumele virate în 2024 către foștii judecători și procurori au provenit din bugetul de stat, în timp ce doar 12,6% au fost acoperite prin contribuțiile proprii la sistemul public de pensii (BASS).

În cifre absolute, acest raport înseamnă 1,4 miliarde de lei transferați direct de la buget pentru a completa diferența dintre pensia contributivă și cea stabilită prin legi speciale, respectiv aproximativ 209 milioane de lei proveniți din BASS. Chiar dacă partea contributivă a crescut față de 2023 (cu 75%), ponderea sa în total rămâne scăzută.

Pe lângă disproporția dintre contribuții și cheltuieli, un alt element notabil este evoluția pensiei medii. În 2024, pensia medie brută a magistraților civili a depășit 24.500 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 12,7% față de anul precedent.

Prin nivelul atins, această valoare îi situează pe magistrații pensionari într-o categorie distinctă, cu venituri lunare de peste zece ori mai mari decât pensia medie la nivel național. O asemenea discrepanță nu este doar o chestiune bugetară, ci și una de percepție publică.

Ritmul de creștere a alocărilor pentru pensiile magistraților este unul constant și ridicat. Datele pe ultimii cinci ani arată o tendință clară:

2024 → 1,6 miliarde lei (+19,8% față de 2023)

2023 → 1,34 miliarde lei (+17,5% față de 2022)

2022 → 1,17 miliarde lei (+12,4% față de 2021)

2021 → 1,01 miliarde lei (+10,2% față de 2020)

2020 → 943,9 milioane lei (+13,1% față de 2019)

În doar șase ani, costurile aproape s-au triplat. Această evoluție depășește ritmul general de creștere al cheltuielilor sociale și pune presiune suplimentară asupra deficitului bugetar.

Diferențele dintre pensiile magistraților și cele ale altor categorii profesionale derivă dintr-o serie de prevederi legislative. Printre elementele esențiale:

Formula de calcul: cuantumul pensiei reprezintă 80% din media indemnizațiilor și sporurilor din ultimele 48 de luni de activitate, nu strict din contribuțiile la sistem.

Finanțare: cea mai mare parte provine din bugetul de stat, doar o mică parte din BASS.

Condiții de pensionare: vechime minimă de 25 de ani în funcții juridice de rang înalt, comparativ cu 35 de ani pentru majoritatea contribuabililor.

Vârsta de pensionare: începând cu 2024, pragul minim este de 47 de ani și 4 luni, urmând să crească treptat până la 60 de ani.

Statutul pensiilor de serviciu este reglementat prin Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor. Documentul prevede, la articolul 211, că magistrații se pot pensiona după 25 de ani vechime, beneficiind de 80% din baza de calcul menționată.

Alte articole stabilesc derogări pentru recunoașterea unor perioade suplimentare de activitate juridică, acordă un bonus de 1% pentru fiecare an peste vechimea minimă și reglementează trecerea treptată la o vârstă de pensionare mai ridicată. Toate aceste prevederi configurează un regim distinct, mult mai avantajos decât cel general aplicat restului populației.

Elemente esențiale din Legea nr. 303/2022