Ministrul Florin Manole a declarat că jalonul PNRR privind pensiile a fost considerat îndeplinit, însă redeschiderea discuției a apărut parțial după o decizie a Curții Constituționale.

„Din punct de vedere al PNRR, tema aceasta este închisă, în sensul că jalonul referitor la pensii este închis. Redeschiderea lui s-a făcut parțial din motivul deciziei CCR de acum ceva timp, care ne-a făcut să readucem subiectul”, a declarat Petre Florin Manole, miercuri seară la Digi24.

Întrebat dacă în Pachetul 3 se va discuta despre vârsta de pensionare pentru alte categorii de speciali, ministrul a răspuns că deocamdată nu există o astfel de temă transmisă în Guvern. Totuși, el a precizat că, dacă Executivul va decide inițierea unei noi negocieri cu Comisia Europeană, acest lucru ar putea fi posibil.

Manole a adăugat că în prezent nu există o solicitare formală în cadrul coaliției pe această temă, dar a menționat că Guvernul va rămâne deschis la dialog și va acționa colegial.

„Dar azi, când vorbim, n-am avut nicio temă de Guvern din partea coaliției să facem asta. Poate e și foarte recent, după trecerea ultimului pachet. Următoarea ședință de Guvern este abia mâine. Mâine putem să primim această temă. Oricum va fi, vom fi colegiali și constructivi și mă refer nu doar la mine, da, și la ceilalți colegi din PSD care au poziții în acest Guvern și nu blocăm, cum n-am blocat și nu vom bloca”, a completat el.

Înalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Curtea Constituțională urmează să discute această sesizare pe 24 septembrie.

Între timp, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul va prezenta în următoarele zile programul de relansare economică. Documentul urmează să fie inclus în pachetul 3 de măsuri propus de social-democrați.

Sorin Grindeanu a precizat că pachetul de relansare economică va fi făcut public înainte de a fi transmis oficial premierului Ilie Bolojan. El a menționat că prezentarea de joi va fi una generală, urmând ca săptămâna viitoare fiecare domeniu – transporturi, energie, muncă – să fie detaliat separat de colegii săi.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că responsabilitatea în actul de guvernare este esențială pentru direcția țării. El a spus că efectele se vor vedea într-un interval de unu până la trei ani. Șeful Guvernului a exclus posibilitatea ca România să intre în incapacitate de plată și a estimat că inflația nu va atinge niveluri de două cifre, deși încetinirea economică ar putea continua cel puțin până în vara viitoare.

La rândul său, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a menționat că există discuții avansate privind măsurile din Pachetul 3, care vor urmări stimularea competitivității, creșterea exporturilor și atragerea investițiilor.