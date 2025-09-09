Ilie Bolojan a explicat, luni seară, la TVR 1, că pentru ca statul să funcționeze, la fiecare trei lei cheltuiți, unul este obținut prin împrumut. El a subliniat că, în aceste condiții, este foarte rezervat în a distribui bani care nu există, obținuți prin datorii, sau în a pune o povară suplimentară pe umerii celor care muncesc din greu și ar fi nevoiți să suporte impozite mai mari.

”Gândiţi-vă că, pentru a putea funcţiona, la fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut. Şi atunci, eu sunt foarte rezervat să împrăştii banii pe care nu-i am, pe care ştiu că trebuie să îi iau împrumut, sau să pun o sarcină în plus pe omul care lucrează în România, care merge în hală de dimineaţa până seara, trage din greu şi pentru care îi pun nişte impozite suplimentare”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

Ilie Bolojan a subliniat că este important să li se spună oamenilor ce poate fi realizat, în ce condiții și ce trebuie făcut în perioada următoare, pentru a depăși această etapă dificilă.

El a explicat că acest lucru implică un efort național pe care toată lumea trebuie să-l facă, altfel reformele majore care ar corecta problemele fără a afecta pe cineva nu pot fi implementate.

Premierul a mai precizat că fiecare sumă economisită sau necheltuită reprezintă, din perspectiva sa, un act de responsabilitate față de cetățenii care plătesc taxe și impozite și a subliniat că această abordare rămâne valabilă indiferent dacă este premier, parlamentar sau cetățean simplu.

”Să le spunem lucrurile care pot fi făcute, în ce condiţii pot fi făcute şi ceea ce trebuie făcut în perioada următoare, în aşa fel încât să putem trece peste această perioadă dificilă. Dar asta înseamnă un efort naţional pe care toată lumea trebuie să-l facă, pentru că altfel toate discuţiile legate de reforme mari care vor corecta aceste lucruri, fără să afecteze pe nimeni, nu pot fi făcute.(…) Fiecare sumă de bani care este economisită, fiecare sumă de bani pe care nu o cheltuim pentru că nu mai avem de unde să o cheltuim, este, din punctul meu de vedere, în general vorbesc, un act de responsabilitate pentru oamenii cărora le luăm impozite şi taxe şi din munca cărora mai ar trebui să avem grijă de banii lor. Asta este o abordare general valabilă şi nu o să o schimb indiferent că sunt premier sau sunt pur şi simplu un simplu parlamentar sau un simplu cetăţean”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că toate măsurile propuse de Guvern s-au realizat printr-o înțelegere, iar faptul că acestea au fost convenite de comun acord a fost confirmat de votul din Parlament de duminică, când moțiunile depuse împotriva pachetelor supuse atenției legislativului au fost respinse, ceea ce, în opinia sa, dovedește existența unei înțelegeri și a unui dialog.

”Pe toate măsurile pe care acest Guvern le-a propus, a fost o înţelegere. Iar faptul că au fost lucruri convenite de comun acord, a fost mărturie şi votul de ieri (duminică – n.r.) din Parlament, unde moţiunile care au fost depuse vis-a-vis de pachetele care au fost supuse atenţiei Parlamentului au fost respinse. Deci asta confirmă că a fost o înţelegere şi un dialog”, a afirmat Ilie Bolojan, luni seară, la TVR 1.

Ilie Bolojan a explicat că, într-o coaliție formată din patru partide, discuțiile nu sunt ușoare din cauza istoricelor diferite, a poziționărilor variate și a abordărilor distincte asupra diferitelor teme. Totuși, el a subliniat că, atunci când cheltuiești mai mult decât îți permiți și te confrunți cu datorii mari și dobânzi crescânde anual, nu există soluții care să mulțumească pe toată lumea; singura opțiune este asumarea responsabilității.

Premierul a precizat că atât el, cât și coaliția, și-au asumat această responsabilitate pentru a trece România printr-o perioadă dificilă. El a adăugat că, dincolo de declarațiile politice de context sau de poziționare, toți cei din coaliție sunt conștienți de situația în care se află țara și de responsabilitatea lor de a o scoate din această criză, menționând că guvernele anterioare, inclusiv partidele din coaliție, poartă o răspundere semnificativă pentru situația actuală.

”Într-o coaliţie de patru partide – trebuie să discutăm deschis – nu este uşor, pentru că există un istoric, există poziţionări diferite, există abordări diferite faţă de o temă sau alta. Dar atunci când cheltui mult mai mult decât îţi poţi permite, când ai ajuns cu nişte datorii destul de mari şi dobânzile îţi cresc an de an, nu există soluţii în care le faci pe toate fără să deranjezi pe nimeni. Aşa ceva nu există. Există doar o asumare de responsabilitate pe care eu, personal, dar şi coaliţia nu a fugit să şi-o asume în aşa fel încât să trecem România prin această perioadă dificilă. (…) Eu cred că, în afară de declaraţiile politice care se fac, care sunt declaraţii de context, declaraţii de poziţionare, toţi cei care facem parte din această coaliţie şi care susţinem aceste lucruri pe care le propune Guvernul, sau proiectele pe care convenim în coaliţie să le susţinem, ştim în ce situaţie este România şi faptul că avem o responsabilitate pentru a scoate ţara din această situaţie dificilă, pe care eu nu mă ascund să fug de această răspundere, care a ajuns în situaţia asta şi pentru modul în care cei care au fost în anii anteriori în guvernare, inclusiv partidele noastre, au o răspundere importantă pentru această situaţie”, a mai afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a afirmat că, în contextul în care partenerii de alianță au dispute între ei, estimările conform cărora atacarea partenerilor de guvernare ar aduce voturi sunt greșite. El a subliniat că recâștigarea încrederii cetățenilor în politică este esențială pentru a recâștiga electoratul și că aceasta implică respect reciproc între politicieni.

Premierul a adăugat că persoana aflată într-o poziție de vârf își asumă responsabilitatea principală, iar el personal nu a evitat niciodată să transmită vești neplăcute. În opinia sa, solidaritatea este o condiție necesară pentru recâștigarea încrederii și pentru performanță.

”În condiţiile în care ai parteneri care într-o alianţă au dispute între ei, calculele care sunt făcute că atacarea partenerilor de guvernare ţi-ar putea aduce nişte voturi, estimarea mea este că aceste calcule sunt greşite şi doar recâştigarea încrederii între cetăţeni şi lumea politică este o condiţie pentru a ne recâştiga electoratele iar această recâştigare încrederii înseamnă şi ca noi să ne respectăm unii pe alţii. (…) Ştiu că cel care este pe poziţia de vârf este principalul om care îşi asumă această responsabilitate, niciodată n-am fugit de aceste lucruri, nu m-am ferit inclusiv să dau veşti care sunau prost, dar o solidaritate din punctul meu de vedere este o condiţie necesară pentru a recâştiga încrederea şi pentru a putea performa”, a adăugat Bolojan.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că dacă cineva încearcă să impună anumite soluții fără ca acestea să facă parte dintr-un dialog în care și soluțiile PSD sunt incluse, atunci nu poate fi considerat un dialog și partidul trebuie să se retragă din acea situație. El a subliniat că aceste principii sunt foarte clare în cadrul unei coaliții.