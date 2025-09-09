Guvernul României a transmis marți, pe 9 septembrie, că ”nu are în vedere şi nu discuta în acest moment posibilitatea creşterii vârstei standard de pensionare”.

Oficialii Executivului au mai precizat că ”în interviul de la TVR, premierul Ilie Bolojan s-a referit exclusiv la vârsta de pensionare a categoriilor cu statut special în această privinţă, deci la elimnarea excepţiilor de la vârstă standard”.

Luni seară, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre creșterea vârstei de pensionare, subliniind că acest lucru se va întâmpla ”că ne place, că nu ne place”.

Potrivit lui, majorarea vârstei de pensionare este valabilă și în cazul celor care primesc pensii speciale.

„Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare”, a declarat el la TVR.

Potrivit lui Ilie Bolojan, este nevoie de mai mulți români în piața muncii, subliniind că nu are cine să înlocuiască angajații de 50- 65 de ani.

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața reală a muncii. Ne place sau nu ne place trebuie să creștem vârsta de pensionare astfel încât în intervalul 50- 65 de ani populația care este prinsă în economia reală să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi pentru că nu are cine să o înlocuiască”, a declarat acesta.

Premierul a adăugat că majoritatea categoriilor se vor afla într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemul de pensii peste cinci ani, peste 10 ani. Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a precizat Ilie Bolojan.

Șeful Guvernului a mai spus dacă va demisiona în cazul în care CCR ar declarat că proiectul este neconstituțional. El a îndemnat să se aștepte decizia Curții Constituționale, subliniind că proiectul respectă principiile de constituționalitate, întrucât s-a ținut cont de hotărârile anterioare ale acestei instituții.

A afirmat, de asemenea, că pentru a putea adopta corecții și în alte domenii, orice guvern are nevoie de legitimitate, iar a rămâne într-o funcție în orice condiții echivalează cu înșelarea acționarilor, în cazul unei companii private, sau a cetățenilor, în cazul unei poziții publice. Mai multe puteți citi aici.