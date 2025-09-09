În ultima perioadă, românii au cerut mai multe clarificări cu privire la proiectul de lege adoptat de Guvern, care limitează la maxim 30% suma de bani ce poate fi retrasă deodată, iar restul banilor vor fi plătiți lunar timp de 8 ani.

„În ultima perioadă am primit numeroase apeluri și mesaje pe această temă, ceea ce arată cât de mult își doresc participanții claritate atunci când vine vorba de economiile lor pentru pensie”, au declarat pentru HotNews oficialii NN, care gestionează cel mai mare fond de pensii din Pilonul II.

Cele mai recente date anunțate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că peste 2,1 milioane de români sunt înscriși și contribuie la fondul de pensii private obligatorii (Pilonul II) gestionat de NN Pensii, iar aproape 380.000 de români contribuie la fondurile de pensii facultative (Pilon III) gestionate de NN Asigurări de viață.

Activele gestionate de NN ale participanților din aceste fonduri depășesc 63,2 miliarde de lei, echivalentul a circa 13 miliarde de euro.

NN Asigurări de Viață și NN Pensii au precizat că, în ultimele luni, tot mai mulți participanți îi contactează pentru a cere clarificări sau pentru a-și exprima îngrijorările.

„Este firesc ca, într-un context cu multe discuții despre schimbări legislative, oamenii să își dorească siguranță și claritate în legătură cu economiile lor pentru pensie. Am înregistrat un volum mai mare de întrebări și solicitări, în general, însă aceste evoluții sunt influențate de mai mulți factori, nu doar de proiectul de lege aflat acum în Parlament. Scopul nostru rămâne, în continuare, să fim alături de participanți cu informații corecte și utile, astfel încât să poată lua decizii în cunoștință de cauză”, a precizat NN.

NN a oferit, astfel, câteva exemple cu „întrebările primite cel mai des”, dar și răspunsurile.

Răspunsul este nu. Retragerea plății unice din Pilonul II sau III este posibilă numai în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, și anume:

pensionare pentru limită de vârstă;

invaliditate;

deces.

Ba da. În actuala propunere de lege privind plata pensiilor, este discutată doar modalitatea prin care vor fi plătite sumele (o parte într-o tranșă unică și restul eșalonat sau sub formă de pensie viageră). Banii vor rămâne însă proprietatea participanților.

Nu. Pentru dosarele depuse spre plată, regulile nu se schimbă până atunci când legea intră în vigoare.