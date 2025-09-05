Economistul a explicat că, potrivit propunerii legislative, românii ar trebui să decidă până la o anumită dată dacă păstrează contribuțiile în Pilonul II. El a atras atenția că aproximativ 80% dintre contribuabili nici nu știu unde au banii sau ce sume acumulate.

În opinia lui Guda, lipsa de acțiune ar fi interpretată ca o renunțare, ceea ce ar duce la retragerea automată din sistemul privat. Specialistul a numit această metodă „fix tertipul lui Dragnea din 2017–2018” și a subliniat că AUR ar continua practicile PSD din trecut.

Iancu Guda a afirmat că AUR a lansat atacuri agresive la adresa modificărilor recente din sistemul de pensii private, prezentându-le drept o tentativă de naționalizare. El a respins această interpretare, susținând că plata eșalonată a banilor din Pilonul II este o practică normală la nivel internațional. În plus, a precizat că banii retrași treptat continuă să genereze randament, chiar dublându-se în zece ani.

În schimb, economistul a spus că AUR urmărește ca românii să își retragă integral sumele acumulate, conștienți că majoritatea le-ar cheltui rapid. În acest scenariu, mulți pensionari ar rămâne dependenți de Pilonul I, ceea ce ar duce la datorii nesustenabile și taxe mai mari pentru cei din mediul privat.

„Ce vrea AUR, prin aceasta initiativa legislativa: oamenii sa aleaga optional, pana la o anumita data, daca mai doresc sa pastreze banii in Pilonul II … cum 80% nu stiu unde si cati bani au (eu am zis de multe ori ca avem educatia financiara cea mai scazuta din UE) … practic se vor nationaliza (lipsa de optiune in termen este un raspuns ca “nu mai vreau” ). Fix tertipul lui Dragnea din 2017-2018. AUR provine majoritar din PSD – „ce se naste din pisica, pensii privata nationalizeaza” Acum intelegeti atacurile agresive AUR & POT la modificarile recente din sistemul privat de pensii? Au manipulat agresiv ca se doreste nationalizarea. FALS! Plata esalonata a banilor de pensie privata este o normalitate peste tot in lume, banii produc in continuare si se dubleaza in 10 ani. AUR vrea ca lumea sa retraga toti banii, fiind constienti ca majoritatea va cheltui tot si apoi vor fi dependenti de majorarea pensiilor din Pilonul I, pe datorie nesustenabila, cu taxe majorate la toti ceilalti din privat”, susține economistul într-o postare pe Facebook.

În analiza sa, Iancu Guda a acuzat AUR că, prin acest proiect, „urăște visceral antreprenoriatul și independența financiară” și preferă „captivitatea electorală a vârstnicilor vulnerabili”. El a adăugat că legea propusă nu are șanse să treacă în Parlament, întrucât partidul nu deține majoritatea, exprimându-și speranța că lucrurile vor rămâne așa pe termen lung.

„Mai aveti o indoiala? AUR uraste visceral antreprenoriatul si independenta financiara. Iubeste psihotic batranii vulnerabili captivi in capcana promisiunilor electorale. Noroc ca legea lor de nationalizare mascata nu va trece … nu au majoritatea in parlament, momentan, si sper sa ramana pe vesnicie asa!”, mai spune economistul Iancu Guda.

Inițiativa AUR prevede ca participarea la Pilonul II să fie voluntară, pe bază de cerere scrisă. Persoanele care contribuie în prezent ar putea renunța, iar banii acumulați ar rămâne în fond până la pensionare. Reprezentanții AUR susțin că actualul sistem creează un monopol, fiindcă direcționează contribuțiile obligatorii către fonduri private care percep comisioane consistente.

Pe de altă parte, Guvernul a adoptat recent un proiect de lege care reglementează retragerea banilor din Pilonul II. Beneficiarii pot scoate 30% din sumă într-o primă tranșă, iar restul eșalonat pe o perioadă de opt ani. Măsura este prezentată de executiv drept o soluție echilibrată care protejează atât contribuabilii, cât și stabilitatea sistemului.