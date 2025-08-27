Contribuția reprezintă 3,75% din salariul brut și este reținută direct din contribuția la asigurările sociale (CAS), care are în prezent valoarea de 25%.

Practic, din această contribuție CAS, o parte merge către sistemul public de pensii (Pilonul 1), iar restul – cei 3,75% – sunt virați în contul personal al fiecărui angajat, administrat de un fond privat.

Pentru a înțelege mai bine cum se calculează, să luăm cazul unui salariu brut de 6.000 lei. Contribuția totală CAS este de 25%, adică 1.500 lei. Din această sumă, 3,75% din brut, respectiv 225 lei, sunt transferați lunar în contul de pensie privată Pilon 2. Această contribuție variază în funcție de nivelul salariului brut – cu cât salariul este mai mare, cu atât suma virată către pensia privată este mai ridicată.

Angajatul nu virează personal contribuția către Pilonul 2. Angajatorul este cel care reține lunar CAS-ul, iar Casa Națională de Pensii Publice transferă automat 3,75% către fondul privat la care este înscris fiecare angajat. Procesul este complet automatizat, astfel că salariatul nu are de făcut nicio acțiune suplimentară.

Fondurile de pensii private nu păstrează banii într-un cont pasiv, ci îi investesc în diverse instrumente financiare. Printre acestea se numără titluri de stat, obligațiuni, acțiuni listate la bursă și alte active reglementate și sigure.

Scopul acestor investiții este creșterea valorii contribuțiilor în timp, astfel încât, la pensionare, suma acumulată să fie mai mare. În general, randamentele fondurilor Pilonului 2 au fost pozitive, depășind de multe ori inflația.

Orice participant la Pilonul 2 poate afla rapid cine îi administrează fondul de pensii. Accesând site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), la secțiunea „Pensii private – Verificare participant Pilon II”, este suficient să introduci CNP-ul într-un formular securizat pentru a afla numele fondului și administratorul său.

Pentru verificarea sumei acumulate, există mai multe variante: direct pe site-ul administratorului fondului, unde accesul se face printr-un cont creat pe baza datelor personale, prin portalul ASF, sau din extrasele anuale trimise automat prin poștă sau e-mail de administrator.

Urmărirea performanței fondului de pensii este esențială pentru fiecare angajat. Evoluția economiilor acumulate pentru pensionare depinde de strategia și rezultatele investiționale ale fondului. Astfel, informarea constantă cu privire la sumele acumulate și la randamentele obținute asigură transparență și oferă o perspectivă clară asupra viitorului financiar la pensionare.