BT Pensii, parte a Grupului Banca Transilvania, a atins în septembrie 2025 un record istoric pentru Pilonul III de pensii private: 9.000 de participanți noi. Această performanță reprezintă cea mai mare creștere lunară înregistrată de companie în ultimii 17 ani și confirmă poziția BT Pensii ca unul dintre liderii de piață în administrarea pensiilor facultative din România.

Pe parcursul anului 2025, compania a atras 55.000 de participanți noi, consolidându-și poziția de top în clasamentul aderărilor la pensiile private facultative. În prezent, aproape 190.000 de români economisesc prin fondurile Pensia Mea și Pensia Mea Plus, contribuind activ la construirea unui viitor financiar mai sigur. Această evoluție a permis BT Pensii să urce recent încă o poziție în topul celor mai mari administratori de pensii facultative din țară.

Un rol esențial în atingerea acestor rezultate l-a avut digitalizarea procesului de aderare. În august 2025, BT a lansat opțiunea de aderare direct prin aplicația BT Pay, permițând utilizatorilor să se înscrie la fondurile de pensii facultative 100% online, în doar două minute. De la lansare, peste 3.000 de persoane au ales această variantă rapidă și convenabilă. Aplicația permite setarea contribuțiilor lunare și oferă acces facil la informații despre sumele acumulate, consolidând experiența digitală a utilizatorilor și adaptând-o stilului de viață mereu în mișcare.

„Ne bucurăm să contribuim la creșterea bunăstării personale a românilor, după ce se retrag din activitate. Faptul că peste 200 de persoane au ales în fiecare zi a acestui an să economisească printr-un fond de pensii administrat de BT Pensii arată că au înțeles cât de necesar este aportul personal pentru un viitor mai bun. Noi suntem aici să-i sprijinim, inclusiv printr-o experiență digitală facilă, adecvată stilului de viață mereu în mișcare, prin aplicația BT Pay” – declară Corina Cojocaru, CEO BT Pensii.

Fondurile de pensii facultative administrate de BT Pensii reprezintă un instrument financiar esențial pentru români, oferind posibilitatea de a-și completa veniturile viitoare provenite din pensia de stat și pensia privată obligatorie. Sumele acumulate contribuie semnificativ la creșterea veniturilor după retragerea din activitate, încurajând economisirea pe termen lung și dezvoltând cultura financiară în rândul populației.

Recent, Corina Cojocaru a fost invitată și la podcastul BT Business Talks, unde a discutat despre importanța pensiilor private în planificarea financiară personală, despre tendințele pieței și despre modul în care românii încep să adopte soluții digitale pentru economisire și investiții.

Rezultatele obținute de BT Pensii în 2025 reflectă o combinație de strategie solidă, digitalizare și adaptare la nevoile românilor, consolidând încrederea participanților și contribuind la dezvoltarea unui sistem de pensii private mai accesibil și mai eficient. Compania continuă să inoveze și să îmbunătățească serviciile, astfel încât fiecare persoană să aibă posibilitatea de a-și construi un viitor financiar sigur și predictibil.