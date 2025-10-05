Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) continuă să câștige teren în preferințele românilor, înregistrând o creștere semnificativă a activelor administrate. La finalul lunii august 2025, acestea cumulau active în valoare de 6,59 miliarde de lei, potrivit celui mai recent raport publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Valoarea marchează o creștere de 20% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, semn al unei contribuții constante și al unei performanțe solide a investițiilor.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se arată în raportul ASF, care subliniază orientarea predominantă către piața internă și preferința administratorilor pentru plasamente sigure în moneda națională.

Potrivit datelor ASF, titlurile de stat dețin în continuare ponderea majoritară în structura activelor, cu o valoare totală de 4,2 miliarde de lei, reprezentând 63,8% din total. Pe locul al doilea se află acțiunile, în valoare de 1,76 miliarde de lei (26,8%), iar podiumul este completat de fondurile de investiții, cu 223,81 milioane de lei, respectiv 3,4% din totalul activelor.

Această distribuție indică un echilibru între investițiile sigure, pe termen lung, și cele cu potențial mai ridicat de randament, dar și de risc.

În luna august, valoarea contribuțiilor virate către fondurile de pensii facultative a fost de 79 milioane de lei, iar contribuția medie per participant s-a ridicat la 167 de lei.

Numărul total al participanților înscriși în Pilonul III a ajuns la 939.280 de persoane, menținând trendul ascendent al ultimilor ani.

Creșterea reflectă o conștientizare tot mai mare a importanței economisirii pentru pensie, în contextul presiunilor demografice și al incertitudinilor privind sustenabilitatea sistemului public de pensii.

În prezent, pe piața pensiilor facultative sunt active zece fonduri: Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esenţial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil. Acestea sunt administrate de companii specializate care gestionează atât portofoliile de investiții, cât și relația cu participanții.

Creșterea Pilonului III, un semn de maturizare a pieței

Evoluția pozitivă a fondurilor de pensii facultative vine pe fondul unui interes crescut pentru economisirea privată și al performanțelor solide obținute de administratorii de fonduri. Specialiștii estimează că Pilonul III va continua să crească în anii următori, susținut de dobânzile atractive ale titlurilor de stat și de performanța bună a pieței de capital.

Pentru mulți români, participarea la un fond de pensii facultativ a devenit nu doar o opțiune de economisire suplimentară, ci o strategie de protecție financiară pe termen lung.