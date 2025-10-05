Dan Voiculescu spune că s-a confruntat în ultimii 35 de ani cu acuzații conform cărora ar fi fost „omul care i-a luat banii lui Ceaușescu”. Se vehicula că banii dictatorului ar fi fost ascunși de Securitate în conturi din străinătate și, după Revoluție, ar fi ajuns la patronul Antenelor.

Voiculescu susține însă că Nicolae Ceaușescu nu ar fi avut bani personali ascunși. În opinia sa, dictatorul era atât de puternic și încrezător în sine, încât nu s-a gândit să-și plaseze bani în străinătate. Voiculescu consideră că banii existenți erau ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român și nu personali.

„Banii lui Ceaușescu la cine au rămas? Părerea mea e că n-a avut bani ai lui. El era atât de puternic și încrezător în el, încât nu cred că s-a gândit să-și pună undeva bani afară. Eu cred că existau bani ai comitetului central al PCR în conturi”, a declarat Dan Voiculescu în cadrul podcastului „Fain & Simplu”.

De asemenea, Dan Voiculescu a explicat cum și-a construit averea în perioada comunistă. În 1984, el a devenit directorul filialei din România a Crescent Commercial & Maritime Ltd., companie prin intermediul căreia s-au derulat o mare parte din exporturile României înainte de Revoluție.

Unele voci susțineau că această companie ar fi fost de fapt „pușculița Securității”, însă Voiculescu a negat orice legătură între Crescent și Securitate.

Cu altă ocazie, Voiculesu a vorbit și despre momentul în care a început conflictul cu fostul președinte Traian Băsescu. Evenimentul declanșator al tensiunilor dintre cei doi a avut loc în anul 2004, atunci când Partidul Umanist, condus de Voiculescu, era decisiv pentru formarea majorității parlamentare.

„Știu, știu. Băsescu i s-a pus pata într-un moment în care Partidul Umanist era cel care determina formarea majorității parlamentare. Era anul 2004. El nu putea să numească șeful Senatului, nu putea să numească șeful Camerei Deputaților, nu putea să numească prim-ministru, nimic. Fără noi nu putea să-și pună oamenii la Cameră și la Senat”, a relatat Voiculescu.

Traian Băsescu, proaspăt ales președinte, își dorea să controleze structurile-cheie din Parlament și să impună guvernul său. Dan Voiculescu a refuzat să se alăture planului prezidențial, explicând că nu poate trăda partenerii cu care a câștigat alegerile, respectiv PSD-ul.

În urma refuzului, scena de la Senat a devenit tensionată: Băsescu a lovit cu pumnul masa, gest care a fost martor pentru o persoană prezentă în acel moment, acum cunoscută în spațiul public. Această scenă a fost scânteia care a declanșat unul dintre cele mai dure conflicte din politica românească recentă.

„I-am spus domnului președinte: îmi pare rău, nu pot să fac asta, pentru că eu am participat la alegeri împreună cu PSD-ul. Am câștigat împreună și nu pot acum, după ce am câștigat împreună, să-i trădez pe acești oameni. A dat cu pumnul în masă. Eram la Senat, eram senator. A izbucnit și a lovit masa cu putere. Și am un martor care acum apare foarte frecvent pe un post de televiziune, nu la Antene, dar era acolo și a auzit totul”, a mai spuis Voiculescu.

Relația dintre Băsescu și Voiculescu s-a deteriorat rapid, transformându-se într-un război deschis care a dominat agenda publică timp de peste un deceniu. Conflictele dintre cei doi au inclus confruntări media, declarații acide, campanii politice agresive și, în final, un proces cu un final dramatic.