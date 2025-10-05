Bitcoin a atins un nou record istoric duminică, depășind pragul de 125.000 de dolari. Criptomoneda a urcat la valoarea de 125.689 de dolari, depășind precedentul maxim de aproximativ 124.500 de dolari înregistrat în august, consolidând astfel poziția sa ca cel mai important activ digital la nivel global.

Ascensiunea recentă a Bitcoin vine într-un context economic marcat de incertitudini. Investitorii urmăresc cu atenție negocierile privind finanțarea guvernului federal al Statelor Unite, temându-se de o posibilă închidere a administrației. În acest climat, Bitcoin a beneficiat de o creștere puternică, susținută și de evoluția pozitivă a pieței bursiere americane. Potrivit CNA, investitorii au căutat active considerate sigure, iar criptomonedele au fost printre beneficiarii acestei orientări.

Factorii politici au avut, de asemenea, un rol semnificativ în dinamica Bitcoin. Președintele Donald Trump și familia sa au fost susținători activi ai criptomonedelor, implicându-se în diverse proiecte crypto care au contribuit la creșterea averii lor. Adoptarea activelor digitale de către Trump a reprezentat o schimbare notabilă față de scepticismul guvernului SUA sub administrația Biden.

În plus, în iulie, Camera Reprezentanților a adoptat trei proiecte de lege importante privind criptomonedele, stimulând încrederea pieței și contribuind la creșterea valorii Bitcoin.

Experții susțin că Bitcoin beneficiază de pe urma contextului macroeconomic și a percepției investitorilor despre dolar.

„Cu multe active, inclusiv acțiuni, aur și chiar obiecte de colecție precum cărțile Pokemon atingând maxime istorice, nu este surprinzător că Bitcoin beneficiază de narațiunea devalorizării dolarului”, a explicat Joshua Lim, co-șef al piețelor la firma de brokeraj crypto FalconX.

Perspective și risc

Deși Bitcoin continuă să înregistreze maxime istorice, experții avertizează asupra volatilității ridicate a criptomonedelor. Investitorii sunt sfătuiți să fie prudenți și să urmărească atent evoluția legislației și a politicilor economice care pot influența piața.

Bitcoin continuă să fie un indicator important al sentimentului investitorilor și al interesului pentru active digitale, consolidându-și totodată rolul de „aur digital” în portofoliile globale.