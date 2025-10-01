Miercuri, preţul aurului a urcat la un maxim istoric, pe fondul declanşării în Statele Unite a unei închideri ordonate a activităţilor guvernamentale („shutdown”). Printre consecinţele acestei decizii se numără şi întârzierea apariţiei unor rapoarte economice de importanţă majoră.

Cotaţia aurului a urcat la 3.875,53 dolari pe uncie, marcând a cincea zi consecutivă de apreciere, după ce marţi Senatul american nu a reuşit să prevină suspendarea parţială a serviciilor federale, iar Casa Albă a dispus agenţiilor guvernamentale să aplice planurile de „shutdown” ordonat – prima situaţie de acest fel din ultimii şapte ani.

Închiderea temporară a activităţilor federale ameninţă să slăbească dolarul şi, totodată, să amâne difuzarea unor rapoarte economice cruciale, între care şi statisticile referitoare la şomaj, aşteptate vineri.

De la începutul anului, aurul s-a apreciat cu mai bine de 47%, aflându-se pe cale să înregistreze cel mai important avans anual din 1979 încoace.

Ascensiunea aurului este alimentată atât de achiziţiile masive ale băncilor centrale, cât şi de perspectiva unui dolar mai slab şi de revenirea Rezervei Federale la politica de reducere a dobânzilor.

Mai mult, specialiştii consideră că instabilitatea generată de modificările din structura comitetului de politică monetară al Fed, alături de presiunile persistente asupra independenţei instituţiei, creează un context propice pentru creşterea preţului aurului.

Miercuri, SUA au intrat într-un blocaj bugetar („shutdown”), ce a paralizat parţial administraţia federală, în timp ce confruntarea dintre republicanii preşedintelui Donald Trump şi opoziţia democrată nu lasă să se întrevadă vreo rezolvare rapidă în Congres.

Sute de mii de angajaţi federali vor fi trimişi în concediu forţat, iar cetăţenii care depind de serviciile publice se confruntă cu perturbări serioase. Este cea mai amplă criză de acest tip din ultimii şapte ani, profund nepopulară în rândul americanilor, fiecare tabără politică aruncând vina asupra celeilalte.

Marți după-amiază, Donald Trump a afirmat că „democrații urmăresc să oprească totul, iar noi nu dorim asta”.

„Multe lucruri bune pot rezulta din „shutdown-uri”, putem scăpa de multe lucruri pe care nu le vrem, și acestea ar fi lucruri democratice”, a declarat președintele american.

Elon Musk, fost aliat al său, a lansat deja o primă rundă de concedieri prin Comisia pentru eficiență guvernamentală (Doge), iar declarațiile recente par să sugereze intenția lui Trump de a valorifica blocajul administrativ pentru a extinde reducerea personalului federal cu mii de angajați.

Democrații, la rândul lor, critică refuzul republicanilor de a se angaja într-un dialog constructiv.

„E MIEZUL NOPȚII (ora la care a început „shutdown-ul”, n.r.) . Asta înseamnă că blocajul republican tocmai a început pentru că refuză să protejeze asistența medicală a americanilor. Vom continua să luptăm pentru poporul american”, a postat pe contul său X liderul minorității democrate din Senat, Chuck Schumer.

Mike Johnson, liderul republican al Camerei Reprezentanților, a acuzat, la rândul său, democrații de comportament egoist și obstructionist.

„Democrații au votat oficial pentru ÎNCHIDEREA guvernului. Rezultate: Mamele și copiii pierd acum (programele de ajutor alimentar). Veteranii pierd asistența medicală și programele de prevenire a sinuciderilor. Fema (agenția americană de răspuns la dezastre naturale, n.r.) pierde resurse în timpul sezonului uraganelor. Soldații și agenții de securitate aeriană NU SUNT PLĂTIȚI. Singura întrebare acum este: cât timp va lăsa Chuck Schumer această suferință să continue – din motive egoiste?”, a postat Johnson pe X.

Donald Trump are experiență cu blocajele bugetare: primul său mandat a fost marcat de un „shutdown” de 35 de zile, între decembrie 2018 și ianuarie 2019, cea mai lungă paralizare guvernamentală din istoria recentă a SUA.

„Nu se știe cu certitudine cât timp vor menține democrații această poziție de nesuportat, ceea ce face dificilă previziunea duratei unui shutdown”, a afirmat directorul Biroului Bugetar al Casei Albe, Russell Vought, într-o scrisoare adresată principalilor responsabili ai serviciilor ministeriale.

În urma respingerii, marți seara, a ultimului vot din Senat, Russell Vought a transmis agențiilor federale să activeze „planurile de închidere ordonată” a activităților.