Preşedintele Nicuşor Dan a solicitat miercuri Parlamentului să reexamineze legea care instituie scutirea temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile obţinute din tranzacţiile cu monede virtuale.

În opinia sa, aceste prevederi contravin principiilor de echitate fiscală, subminează măsurile recente de ajustare bugetară adoptate de Guvern și contrazic angajamentele asumate de România în cadrul PNRR.

În pachetul II de reforme pentru care Executivul şi-a asumat răspunderea se regăsesc, printre altele, eliminarea unor facilităţi fiscale și majorarea impozitului pe veniturile din tranzacţii cu criptomonede de la 10% la 16%.

Preşedintele a subliniat că legea contestată ar anula efectele acestor măsuri de responsabilitate fiscală.

”Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2024, în special în ceea ce priveşte prevederile introduse la articolul II din legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câştigurile obţinute din tranzacţiile cu monede virtuale”, se precizează într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele României a criticat forma actuală a legii adoptate de Parlament, considerând că aceasta încalcă principiile echităţii fiscale și contrazice angajamentele asumate de stat în cadrul Componentelor de Reformă Fiscală ale Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

”În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilităţi şi măsuri precum creşterea impozitului pentru veniturile din tranzacţii cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea”, menţionează şeful statului.

Preşedintele României a atras atenţia că acordarea unei derogări pentru taxarea câştigurilor din tranzacţiile cu monede virtuale ar putea submina eforturile generale de consolidare fiscală, creând un precedent de tratament preferenţial şi afectând încrederea în coerenţa politicilor fiscale, transmiţând totodată mesaje neclare contribuabililor şi pieţelor financiare.

”De asemenea, articolul în cauză a fost introdus în Camera decizională, prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, fără o evaluare a impactului bugetar conform exigenţelor constituţionale”, se mai arată în sesizarea şefului statului.

Potrivit comunicatului oficial, Preşedintele României a cerut Parlamentului să reexamineze legea, pentru a elimina scutirea de impozit asupra veniturilor din tranzacţiile cu criptomonede și pentru a asigura o politică fiscală echitabilă, responsabilă și transparentă, în concordanţă cu situaţia bugetară și angajamentele internaţionale ale ţării.