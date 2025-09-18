În Parlament se află în dezbatere o inițiativă legislativă ce vizează introducerea unui impozit calculat în funcție de tonajul navelor. Dacă proiectul va fi adoptat, transportatorii de cereale și animale vii vor fi obligați să achite această taxă raportată direct la capacitatea vaselor.

Un proiect depus la Parlament arată că transportul maritim românesc traversează o perioadă dificilă. Armatorii au renunțat treptat la pavilionul național, nemotivați de lipsa unor facilități similare celor oferite de alte state. Această lipsă de atractivitate legislativă a dus la pierderea competitivității și, implicit, la diminuarea veniturilor generate de navigația sub drapel românesc.

La Senat a ajuns o inițiativă legislativă referitoare la impozitul pe tonaj, înaintată de senatorul SOS, Ninel Peia.

În expunerea de motive, inițiatorul arată că actualul sistem fiscal – fundamentat pe impozitul pe profit sau pe venit, conform Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) – nu poate concura cu regimurile de impozitare pe tonaj aplicate deja în alte state maritime, care oferă condiții mai avantajoase.

În cazul în care proiectul va fi adoptat, acesta va institui un regim fiscal preferențial pentru transportul maritim, bazat pe impozitarea la tonaj. Actul normativ ar urma să definească cine poate beneficia de acest sistem, cum se calculează taxele, ce obligații de declarare și raportare revin operatorilor, care sunt criteriile de performanță, dar și procedura prin care se evaluează eficiența regimului și posibilitatea extinderii sale.

Sistemul de impozitare propus va fi valabil pentru navele implicate în transportul maritim internațional, cu condiția ca acestea să arboreze pavilion românesc sau al unui stat membru al Uniunii Europene și să dețină toate certificatele prevăzute de convențiile internaționale ratificate de România.

Pentru a intra în vigoare, inițiativa trebuie mai întâi aprobată de Senat, apoi adoptată de Camera Deputaților, care are rol decizional. Ulterior, legea va fi promulgată de președintele României, Nicușor Dan, și publicată în Monitorul Oficial.

Dispozițiile actului normativ vor viza exclusiv operatorii economici care utilizează nave eligibile pentru desfășurarea activităților de transport maritim.

Implementarea sistemului de impozitare pe tonaj va fi posibilă doar cu respectarea regulilor Uniunii Europene referitoare la ajutoarele de stat din domeniul transportului maritim și, atunci când situația o impune, cu obținerea aprobărilor corespunzătoare.

O companie de transport maritim va putea accesa regimul de impozitare pe tonaj numai dacă respectă, în același timp, toate condițiile prevăzute de lege:

Societatea sau filiala trebuie să fie înregistrată pe teritoriul României, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și să dețină un Certificat de Conformitate ISM.

Compania trebuie să dețină sau să gestioneze, fie pentru sine, fie pentru terți, cel puțin o navă eligibilă, înscrisă sub pavilion românesc sau european, în calitate de proprietar, administrator, navlositor, chiriaș sau utilizator.

Compania trebuie să fie implicată în operațiuni de transport maritim pe rute internaționale.

Societatea trebuie să aibă statut de rezident fiscal și să aleagă să fie impozitată pe baza tonajului, în conformitate cu prevederile acestei legi.

Operatorii care nu îndeplinesc criteriile pentru impozitarea pe tonaj sau aleg să nu opteze pentru acest regim vor continua să achite impozitul pe venit conform prevederilor actuale ale Codului Fiscal.

O companie nu poate beneficia de regimul de impozitare pe tonaj dacă nu respectă criteriile de eligibilitate privind rezidența fiscală în România, tipul navelor operate și natura activităților de transport maritim desfășurate.

O companie de transport maritim poate alege să fie impozitată pe tonaj, această decizie fiind obligatorie pentru cel puțin 10 ani de la data înscrierii în regim.

Ieșirea din regimul de impozitare pe tonaj este posibilă numai după încheierea perioadei obligatorii de 10 ani, cu excepția situației în care, în primul an de la adoptarea sistemului, compania informează organul fiscal despre dorința de a reveni la impozitul pe profit sau venit.

O companie de transport maritim trebuie să aplice un singur regim fiscal pentru toate navele sale; nu este permisă împărțirea acestora între impozitul pe tonaj și impozitul pe venit.