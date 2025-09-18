Legislația rutieră din Germania a trecut prin mai multe modificări în ultimii ani, toate fiind menite să crească siguranța circulației pe timp de iarnă. Una dintre cele mai importante schimbări a intrat în vigoare la 1 octombrie 2024 și vizează direct anvelopele folosite de șoferi.

Regula se aplică tuturor conducătorilor auto, indiferent dacă sunt rezidenți în Germania sau doar tranzitează țara. Mulți conducători auto încă nu sunt la curent cu noile cerințe, iar necunoașterea legii nu îi scutește de sancțiuni.

Germania este o țară cu un trafic intens și condiții meteo diverse iarna – de la ninsoare abundentă până la gheață și polei. În astfel de situații, anvelopele necorespunzătoare pot pune în pericol nu doar șoferul, ci și ceilalți participanți la trafic.

În trecut, existau două mari categorii de anvelope considerate „de iarnă”: cele cu marcaj M+S (Mud and Snow) și cele cu simbolul Alpine (3PMSF). Problema este că marcajul M+S era prea permisiv: producătorii îl puteau aplica fără să fie nevoie de teste riguroase privind performanța pe zăpadă sau gheață. Din acest motiv, Uniunea Europeană a stabilit standarde mai stricte, iar Germania a decis să le implementeze în mod obligatoriu.

Conform noilor reglementări, iarna se poate circula legal doar cu pneuri care au marcajul Alpine (3PMSF – Three Peak Mountain Snowflake). Acest simbol este ușor de recunoscut: un fulg de nea în fața a trei vârfuri de munte.

De ce este acest marcaj important:

pentru că anvelopele cu 3PMSF au trecut prin teste oficiale de aderență pe zăpadă;

oferă o tracțiune mult mai bună decât cauciucurile doar cu M+S;

reduc riscul de derapaj și distanța de frânare pe drum alunecos.

Anvelopele doar cu M+S nu mai sunt considerate conforme. Din octombrie 2024, folosirea lor iarna este interzisă în Germania.

Excepție: „dacă anvelopele tale au ambele marcaje (și Alpine), sunt în continuare permise.”

Autoritățile germane au prevăzut amenzi clare pentru cei care nu respectă regulile:

60 euro+ 1 punct de penalizare – dacă ești prins conducând iarna cu anvelope nepermise;

– dacă ești prins conducând iarna cu anvelope nepermise; 80–100 euro – dacă prin această neglijență blochezi sau pui în pericol circulația;

dacă prin această neglijență blochezi sau pui în pericol circulația; 120 euro – în cazul producerii unui accident din cauza lipsei anvelopelor conforme.

Trebuie reținut că punctele de penalizare se înregistrează în sistemul central de la Flensburg, ceea ce poate afecta și statutul șoferilor străini dacă revin des în Germania.

Un aspect important al legislației germane este că nu există o dată fixă în care anvelopele de iarnă devin obligatorii. Conform codului rutier (StVO), se aplică „obligația situațională”.

Practic, trebuie să montezi anvelope de iarnă ori de câte ori apar condiții precum:

ninsoare,

gheață,

polei,

zloată.

Această regulă lasă o anumită flexibilitate, dar și responsabilitatea șoferului de a decide corect momentul schimbării.

Legea prevede ca anvelopele să aibă un profil de minimum 1,6 mm. Totuși, organizația ADAC recomandă un profil de cel puțin 4 mm, pentru că sub această valoare performanța cauciucurilor scade considerabil, mai ales la frânare sau pe drumuri acoperite cu zăpadă.

Prin urmare, chiar dacă un pneu pare „legal”, poate fi periculos dacă este prea uzat.

În Germania sunt permise, însă trebuie să aibă marcajul Alpine (3PMSF). În acest caz, ele sunt recunoscute ca anvelope de iarnă conforme și pot fi folosite fără probleme. Însă, dacă au doar M+S, atunci intră în categoria celor interzise.

Amenzile nu sunt singura consecință. În caz de accident, dacă mașina are anvelope neconforme, compania de asigurări poate reduce sau chiar refuza plata despăgubirilor.

Ce înseamnă asta pentru șofer?