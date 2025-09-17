Modificările auto din România sunt reglementate prin mai multe acte normative:

Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice ( Codul Rutier ), care stabilește sancțiunile pentru vehiculele care nu corespund din punct de vedere tehnic.

Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 , care reglementează omologarea și certificarea autenticității vehiculelor.

Reglementările RNTR-2 și RNTR-7 emise de Registrul Auto Român (RAR), care stabilesc ce modificări pot fi făcute, ce trebuie omologat și cum se înscriu acestea în cartea de identitate a vehiculului (CIV).

În România, RAR este instituția-cheie care poate decide dacă o modificare este legală și poate fi trecută în acte. În cazul în care această procedură nu este luată în calcul de către șoferi, vehiculul este considerat neconform.

Una dintre cele mai frecvente modificări este vopsirea caroseriei. Situațiile sunt diferite:

Revopsirea în aceeași culoare – nu necesită nicio vizită la RAR, fiind considerată o reparație de întreținere.

Schimbarea culorii – obligatoriu trebuie declarată la RAR pentru actualizarea CIV. După acest proces, proprietarul trebuie să meargă la DRPCIV pentru schimbarea talonului și a certificatului de înmatriculare.

Dacă aceste modificări nu sunt declarate, mașina poate fi sancționată în trafic, iar proprietarul riscă amenzi și reținerea talonului.

Potrivit RAR, doar modificările estetice care nu influențează siguranța și caracteristicile tehnice sunt permise fără omologare. Exemple:

stickere sau folii decorative omologate;

jante sau anvelope care respectă dimensiunile trecute în CIV;

montarea de accesorii decorative (spoilere, eleroane) care nu afectează dimensiunile sau stabilitatea vehiculului;

sisteme audio, multimedia sau gadgeturi de interior.

Atunci când vorbim despre intervenții tehnice se schimbă total regulile. Acestea nu pot fi făcute legal fără avizul și omologarea RAR.

Printre cele mai frecvente:

schimbarea motorului sau modificarea acestuia pentru creșterea puterii;

modificarea evacuării (ex. tobe sport care depășesc limitele de zgomot și poluare);

schimbarea suspensiei (coborârea sau ridicarea gărzii la sol peste limitele admise);

modificarea frânelor și direcției;

montarea unor roți sau anvelope care nu sunt prevăzute de producător;

instalarea de lumini suplimentare neomologate (ex. LED-uri albastre, xenon aftermarket fără lupă și spălător).

În astfel de cazuri, proprietarii de mașini trebuie să se prezinte neapărat la RAR, acolo unde mașina va fi testată. În cazul în care modificarea este conform normelor de poluare și siguranță, se va elibera un nou document, iar CIV se actualizează.

Codul Rutier este strict:

Art. 112 alin. (1) lit. h) prevede că certificatul de înmatriculare se reține dacă vehiculul nu corespunde din punct de vedere tehnic.

Art. 101 alin. (1) din OUG 195/2002 stabilește că sancțiunile pentru astfel de abateri se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni : între 9 și 20 puncte amendă (adică între 1.305 și 2.900 lei , în 2025).

În plus, șoferul nu are voie să circule cu mașina până nu o readuce la starea conformă.

În cazul unor defecțiuni minore sau atunci când lipsește un element de caroserie, sancțiunile pot fi mai mici, 2-3 puncte amendă (între 290 și 435 lei).

Nu doar amenzile sunt reprezintă o problemă. Companiile de asigurări pot refuza despăgubirile, în caz de accident, dacă se dovedește că modificările neomologate au contribuit la producerea pagubelor.

De asemenea, la inspecția tehnică periodică (ITP), vehiculele cu modificări neomologate pot fi respinse, ceea ce înseamnă că circulația nu mai este permisă legal.

Așadar, oricât de satisfăcător ar fi să vă modificați mașina după preferințe, este esențial să respectați legislația românească, în acest fel puteți menține siguranța vehiculului.