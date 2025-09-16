Anunțul a fost făcut de Florinel Bîrcă, directorul general al Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ). Inspectorii ANZ au încheiat verificările pentru cererile depuse în campania 2025, astfel încât dosarele să poată fi pregătite pentru plățile în avans.

În total, 3.782 de ferme de animale au fost incluse în control. Dintre acestea, 24 nu au putut fi verificate, fiind amplasate în zone cu restricții sanitare impuse de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Conducerea ANZ a decis ca aceste controale să fie finalizate mai târziu, pentru a preveni riscul extinderii bolii, chiar dacă inspectorii dispuneau de echipamente de protecție și dezinfectanți. Cele 24 de exploatații sunt ferme de ovine și caprine, iar situația lor va fi raportată Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). În afara județelor Teleorman și Olt nu au fost semnalate alte focare de variolă ovină.

„Vreau să anunț la dumneavoastră că avem totuși undeva la 23-24 de exploatații aflate într-o zonă în care Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) ne-a informat că este exigență sanitar-veterinară și am căzut de acord să le finalizăm mai târziu. Sunt ferme de ovine și caprine. Am decis să finalizăm mai târziu controalele din cauza faptului că n-am vrut să avem o problemă legată de situația aceasta în teren chiar dacă colegii mei au avut echipamente și dezinfectant pentru mașină am decis să ne păzim foarte bine, nefiind alte focare de variolă ovină în țară în afară de cele din județele Teleorman și Olt. Repet, am decis să este mai bine să terminăm mai târziu ca să nu avem niciun fel de problemă de genul acesta. Noi am închis activitatea de control și vom anunța agenția de plăți inclusiv situația cu cele 24 de exploatații”, a explicat Florinel Bîrcă pentru Agrointel.

Fermierii eligibili pentru plata avansului urmează să primească sprijin financiar în cadrul mai multor scheme:

PD-21: Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte;

PD-22: Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită;

PD-23: Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte;

PD-24: Sprijin cuplat pentru venit – ovine și caprine.

În acest context, Comisia Europeană a anunțat măsuri care permit statelor membre să majoreze avansurile din fondurile Politicii Agricole Comune (PAC). Astfel, fermierii pot primi până la 70% din plățile directe începând cu 16 octombrie, comparativ cu 50% în prezent. De asemenea, avansurile pentru intervențiile bazate pe suprafețe și animale din cadrul dezvoltării rurale pot crește până la 85%, față de nivelul obișnuit de 75%.