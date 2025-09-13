Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat spre informare Ghidul Solicitantului pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, parte a Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), aplicabil anului agricol 2024 – 2025. Conform instituției, fermierii vor putea depune online cererile de finanțare în perioada 25 septembrie – 12 octombrie 2025, în cadrul sesiunii oficiale de primire.

Sprijinul public nerambursabil acordat prin această submăsură este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și plătită efectiv de către fermier.

Documentul complet poate fi consultat pe site-ul oficial AFIR, www.afir.ro, în secțiunea Finanțare – Măsuri de Sprijin – sM 17.1.

„Fermierii trebuie să fie protejați, iar Submăsura 17.1 vine ca o gură de oxigen într-o perioadă plină de provocări. Este o oportunitate reală pentru agricultori de a-și proteja munca și investițiile, într-un context climatic provocator și într-un cadru economic dificil. Prin acest sprijin financiar, fermierii nu mai sunt singuri în fața riscurilor, ci primesc un ajutor concret atunci când natura sau piața pun presiune pe umerii lor”, a subliniat Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Comunicatul AFIR precizează că, începând cu sesiunea 2025, procedura de implementare include o serie de actualizări menite să simplifice accesarea sprijinului.

Cererea de finanțare are și rol de cerere de plată, dacă a fost declarată eligibilă.

Fermierii trebuie să prezinte dovada plății integrale a valorii totale a primei de asigurare.

Documentele depuse se vor semna exclusiv cu semnătură electronică.

Polițele de asigurare eligibile vizează atât sectorul vegetal, cât și cel zootehnic.

fenomene climatice nefavorabile: secetă, arșiță, inundații, grindină, îngheț (toamnă timpurie, iarnă sau primăvară târzie), ploi torențiale sau excesive, furtuni, vijelii, uragane, tornade;

infestări cu organisme de carantină dăunătoare plantelor, conform HG nr. 563/2007.

Boli prevăzute în art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, care nu fac obiectul altor programe de despăgubire:

tuberculoza bovină;

bruceloza bovină, ovină și caprină (B. melitensis);

boala veziculoasă a porcului;

antrax;

pleuropneumonia contagioasă bovină;

echinococoza;

campilobacterioza;

listerioza;

trichineloza; Escherichia coli verotoxigenă (E. coli);

pesta micilor rumegătoare;

variola ovină și caprină;

dermatoza nodulară contagioasă.

Pot accesa submăsura fermieri activi, persoane fizice sau juridice române, cu următoarele condiții obligatorii:

să acționeze în nume propriu;

persoana fizică sau reprezentantul legal să aibă minimum 18 ani împliniți la data depunerii cererii;

să nu creeze condiții pentru obținerea necuvenită a sprijinului, conform art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Perioada de depunere a cererilor este 25 septembrie – 12 octombrie 2025, exclusiv online, prin platforma AFIR.