Fermierii români nu vor mai fi nevoiți să meargă la centrele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru a depune cererile de plată ale subvențiilor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că a semnat un contract de digitalizare prin care, în maximum doi ani, întregul proces se va desfășura exclusiv online.

Măsura vine în urma nemulțumirilor exprimate de agricultori, care au atras atenția asupra timpului și cheltuielilor pierdute în drumurile repetate între primării și centrele județene ale APIA pentru obținerea documentelor de eligibilitate.

„Am semnat un contract prin care fermierii nu vor mai fi chemați la APIA pentru subvenții. La nivelul țării se depun anual la APIA documente pentru un milion de fermieri, iar în prezent nu se pot depune cererile de plată fără sprijinul colegilor de la agenția de plăți. Fermierii merg la APIA și completează împreună cu funcționarii cererile de plată. Dar am semnat un contract și în circa doi ani fermierii vor depune totul online. Dar acum sunt ajutați fermierii și nu cred că cineva a mers la APIA și nu a primit ajutor pentru completarea cererii. Pentru că eu personal am verificat și am pus presiune pentru că nu trebuie să ne scadă suprafață solicitată la plată iar în acest an am ajuns la 9,8 milioane de hectare de la 9,6 milioane hectare, deci a mai crescut cu sprijinul colegilor de la APIA”, a declarat ministrul în cadrul unei întâlniri cu fermierii, potrivit agrointel.ro.

În prezent, APIA procesează anual documente depuse de aproximativ un milion de fermieri. Procedura actuală presupune completarea cererilor împreună cu funcționarii agenției, iar lipsa unui sistem complet digitalizat face imposibilă depunerea independentă.

Digitalizarea va elimina această etapă, reducând semnificativ timpul alocat birocrației și permițând depunerea documentelor direct din gospodărie sau de pe teren, prin intermediul unui portal dedicat.

Proiectul poartă numele „Portalul unic al solicitanților de sprijin în agricultură” și are o valoare totală de 93.583.730 lei. Din această sumă, 70.140.349,62 lei provin din fonduri europene nerambursabile prin FEDR, iar 23.443.380,38 lei reprezintă contribuția bugetului național.

Implementarea este prevăzută pe o perioadă de trei ani și vizează transformarea digitală a principalelor servicii publice oferite de APIA, inclusiv:

administrarea și plata schemelor de sprijin pentru fermieri;

emiterea licențelor de export și import pentru produse agricole;

gestionarea și plata rentei viagere.

APIA a transmis, într-un comunicat oficial, că noua platformă va facilita o relaționare simplificată între instituție și beneficiari, reducând considerabil birocrația și timpul necesar pentru depunerea cererilor sau obținerea documentelor.