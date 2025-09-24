Călin Georgescu s-a prezentat miercuri, 24 septembrie, la IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Acesta a ajuns în jurul orei 11.15, fiind însoțit de gărzi de corp și salutându-și susținătorii.

La întâlnirea cu jurnaliștii, Georgescu a contestat întregul demers judiciar care îl vizează. El a susținut că dosarul reprezintă o încercare de discreditare politică și a făcut comparații cu perioadele istorice marcate de represiune.

„În lumina adevărului minciuna se arde singură. Eu vă spun că toată situația de azi va fi dezbătută în manuale la capitolul manipularea justiției. Și asta cu siguranță se va întâmpla. Eu nu comentez acest rechizitoriu de care spuneați mai devreme pentru că înseamnă că l-aș valida moral”, a declarat acesta.

Georgescu a catalogat documentul procurorilor drept „o rușine juridică” și „o insultă la adresa justiției”. În continuare, a comparat procedura cu „o execuție publică aidoma anilor 48-50 ai dictaturii cominterne-troțkiste, în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului”.

„Mă rezum să spun că este o rușine juridică, este o insultă la adresa justiției și este o execuție publică aidoma anilor 48-50 ai dictaturii cominterne-troțkiste, în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului. Același regim care ne-a terorizat nu 40 de ani, 80 de ani. Și spun asta pentru că sistemul oligarhic globalist soroșist este continuatorul grupării cominterne-troțkiste”, a mai spus el.

În intervenția sa, Călin Georgescu a inclus și referințe religioase, susținând că atacurile asupra sa au ca fundament intenția de intimidare.

„Cuvântul teroare reprezintă esența a ceea ce se vrea împotriva mea. Eu prefer să fiu prigonit pentru credință și nu o să mă lepăd niciodată de Iisus Hristos. Prin Iisus vom fi biruitori iar Dumnezeu este totul, este credință, familie, țară, demnitate, iar nimic din toate acestea nu poate să fie negociat”, a spus el.

Georgescu a declarat că rechizitoriul pare o poveste neverosimilă și că specialiştii confirmă această percepţie. El a susţinut că regimul l-a urmărit prin instrumente ale codului penal, pe întreaga durată a vieţii sale.

De asemenea, a afirmat că motivul real al anchetei este existenţa sa publică și victoria electorală obţinută anul trecut.

„Dacă cineva dorește să citească rechizitoriul probabil că va crede în Scufița Roșie. Nu găsesc o altă comparație, dar asta spun specialiști de prestigiu. Nu există nicio clipă din viața mea în care aceste regim dictatorial să nu fi exploatat în cheia codului penal. De aceea, dacă mă întrebați pentru ce sunt acuzat, vă răspund, sunt acuzat pentru că exist. Și pentru că împreună cu poporul român am învins sistemul și am câștigat alegerile prezidențiale de anul trecut. Categoric că ce a făcut sistemul este altă treabă. Treaba mea este să vă spun că diavolul are ură, are invidie, are viclenie, dar nu are putere, pentru că puterea este la Dumnezeu.”

Totodată, a amintit despre funeraliile activistului american Charlie Kirk, subliniind rolul pe care l-a avut acest eveniment în a transmite, în opinia sa, un mesaj global.

„Acest fapt a fost înnobilat prin lecția de creștinism dată de națiunea americană la funeraliile lui Charlie Kirk. Este un martir nu numai al întregii lumi, el nu a vrut să îngenuncheze în fața urii. Este erou pentru că a iubit continuu, iar națiunea americană prin președintele Trump și vicepreședintele Vance au avut discursuri apostolice privind viziunea americană pentru lume, creștină, bazată pe iubire Hristică, iar peste toate a fost iertarea Națiunea americană este o națiune măreață, demnă, curajoasă, demnă de a fi luată ca exemplu. Personal mi-aș fi dorit ca poporul român să înțeleagă că această corabie numită România se scufundă, nu numai datorită celor care trădează ci datorită nepăsării multora. Spun acest lucru pentru că, de departe, dacă nua i curaj, înseamnă că ai puțină credință”, a spus Georgescu, făcând referire și la discursurile fostului președinte Donald Trump și ale vicepreședintelui Vance.

Georgescu a adresat și un mesaj publicului prezent la sediul poliției, vorbind despre iertare, unitate și credință.

„Cred că a venit vremea să înțelegem greșelile noastre, iar tot acest lucru să ne facă să înțelegem că „iartă-i Doamne că nu știu ce fac”. Este mai mult decât important, pentru că asta înseamnă că vrășmașii pot fi prietenii noștri cei mai severi care ne apropie de Dumnezeu”, a spus el.

În final, a invocat cuvintele poetului Octavian Goga:

„O țară nu trăiește doar prin hotarele ei, ci prin iubirea celor ce o iubesc și prin inima lor.”

Potrivit datelor oficiale, Georgescu a fost trimis în judecată în cel de-al doilea dosar deschis pe numele său. Acuzațiile formulate sunt de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicare de informații false. În același dosar, pe lângă Călin Georgescu, vor fi judecați Horațiu Potra și alte 20 de persoane.