Ministerul Agriculturii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG), care urmează să fie adoptat la ședința de guvern de la finalul săptămânii. Documentul prevede prelungirea cu încă 6 luni a plafonării adaosului comercial la produsele de bază.

OUG trebuie aprobată repede, pentru că actuala ordonanță (OUG 67/2023) expiră la 1 octombrie. După izbucnirea războiului din Ucraina, au apărut probleme majore: lanțurile de aprovizionare au fost perturbate, iar prețurile la energie, combustibil și transport au crescut mult. Toate acestea au dus la scumpirea produselor alimentare și agricole și la scăderea puterii de cumpărare a populației. Pentru a limita creșterea prețurilor, Guvernul a impus plafonarea adaosurilor comerciale pentru anumite produse de bază. Măsura a dus la scăderea prețurilor și a ajutat oamenii să-și permită mai ușor aceste produse.

Evaluările arată că ordonanța a adus mai multă stabilitate pe piață, ceea ce a ajutat producătorii, procesatorii și comercianții să lucreze într-un mediu mai previzibil. Un exemplu concret este magiunul de prune: vânzările au crescut după plafonarea adaosului, iar produsul a devenit mai accesibil inclusiv pentru diabetici sau persoane cu venituri reduse.

Ministerul Agriculturii atrage atenția că, fără această măsură, scumpirea alimentelor va afecta cel mai mult gospodăriile cu venituri mici. De aceea, Guvernul trebuie să intervină rapid pentru a asigura accesul tuturor la alimente de bază.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, salută decizia coaliției de guvernare de a prelungi măsura instituită de PSD privind plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie 2026. El a mulțumit Consiliului Concurenței pentru datele furnizate în sprijinul acestei măsuri, care și-a dovedit deja utilitatea pentru protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii, și a precizat că actul normativ de prelungire a plafonării adaosului comercial este pregătit pentru a fi adoptat în următoarea ședință de guvern.