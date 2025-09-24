Reprezentanții industriei atrag atenția că o creștere a TVA la 21% ar descuraja investițiile și ar genera pierderi masive. Ei au arătat că măsura ar provoca închiderea a mii de afaceri, concedierea a zeci de mii de angajați și scăderea veniturilor la buget.

Patronatele au avertizat că turismul și HoReCa sunt deja în criză, cu scăderi ale traficului în restaurante și hoteluri de până la 50% în ultimele luni și o creștere de 9% a insolvențelor în 2024, tendință continuată și în 2025.

Organizațiile au subliniat că vecinii României, precum Bulgaria și Ungaria, păstrează cote reduse de TVA în turism și HoReCa. Acestea, combinate cu politici de sprijin pentru incoming, fac ca destinațiile din regiune să fie mai atractive pentru turiștii străini. În lipsa unor măsuri similare, România riscă să piardă competitivitatea pe piața regională și să fie ocolită de turiști.

Președintele FPIOR, Valentin Șoneriu, a declarat că industria se află într-o situație similară cu pragul insolvenței și că măsura de creștere a TVA ar însemna „exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză”. El a spus că statul ar trebui să stimuleze consumul și să sprijine sectorul să funcționeze la capacitate maximă, nu să taie resursele.

„E important să înţelegem fluxul banilor în economie, pentru că circuitul lor din business se aplică şi la nivel de stat. Ce se întâmplă acum e similar cu o situaţie de criză, la pragul insolvenţei. Ce faci când eşti în această situaţie, iar aici vorbesc din proprie experienţă, e să motivezi resursele umane şi să optimizezi producţia, profiturile şi vânzările, nu reduci costurile până la pragul incapacităţii de producţie. Fără angajaţi productivi şi un produs bun, nu ai vânzare. Fără vânzare nu ai profit. Acelaşi principiu se aplică şi acum, iar creşterea TVA în HoReCa înseamnă exact opusul a ceea ce ar trebui făcut într-o perioadă de criză – statul taie motorul care produce valoare. În loc să stimuleze consumul şi să sprijine sectorul să funcţioneze la capacitate maximă, îl împinge spre insolvenţă, falimente şi concedieri. Adevărata soluţie nu este taxarea suplimentară, ci o colectare mai bună a taxelor existente şi crearea unui cadru fiscal predictibil care să încurajeze investiţiile şi munca cinstită”,spun Valentin Şoneriu.

Președintele HORA, Radu Savopol, a atras atenția că restaurantele și hotelurile se confruntă deja cu o scădere accentuată a consumului și o explozie a costurilor. El a arătat că antreprenorii corecți ar putea fi împinși spre închidere și că o eventuală majorare a TVA ar duce la pierderea încrederii în piață.

„Dincolo de cifre şi statistici, vorbim despre realitatea zilnică a antreprenorilor care ţin în viaţă industria asta. Oamenii nu mai vin la restaurant ca înainte, consumul a scăzut dramatic, costurile au explodat, iar mulţi dintre colegii mei din HoReCa se gândesc serios dacă mai pot continua. În loc să sprijine pe cei care muncesc cinstit, statul riscă să împingă afacerile corecte spre închidere şi să lase loc pieţei gri să se extindă. Dacă TVA-ul urcă la 21%, nu doar că pierdem zeci de mii de locuri de muncă, dar pierdem şi încrederea antreprenorilor că merită să investească aici. Ceea ce cerem nu este un avantaj, ci o şansă corectă să supravieţuim şi să creştem. România are nevoie de o industrie a ospitalităţii sănătoasă, nu de una împinsă în faliment. Iar orice decizie care poate afecta grav un sector, nu poate fi luată fără un dialog cu cei implicaţi direct”, afirmă Radu Savopol.

Simona Constantinescu, președinta FIHR, a subliniat că turismul este „o carte de vizită a țării” și un pilon important al economiei. Ea a atras atenția că orice dezechilibru fiscal ar genera efecte în lanț – de la scăderea cererii și blocarea investițiilor, până la pierderea locurilor de muncă și afectarea imaginii României ca destinație.

„Turismul românesc este mai mult decât o industrie, este o carte de vizită a ţării şi un pilon al economiei. Funcţionează într-un ecosistem fragil, unde orice dezechilibru economic-fiscal sau factor de instabilitate geo-politic produce efecte în lanţ: scăderea cererii, afectarea reputaţiei destinaţiei, blocarea investiţiilor, pierderea locurilor de muncă şi deteriorarea imaginii României ca destinaţie. De aceea, adevărata soluţie nu stă în supraîncărcarea cu taxe, ci în politici publice curajoase şi coerente, care să ofere stabilitate, predictibilitate şi şansa unei dezvoltări sustenabile pe termen mediu şi lung”, declară Simona Constantinescu.

FPIOR, HORA și FIHR au cerut abandonarea intenției de creștere a TVA la 21% și menținerea cotei reduse de 11%. Patronatele au transmis că soluția corectă este creșterea gradului de colectare a taxelor existente și combaterea evaziunii fiscale, nu introducerea unor taxe mai mari.

„Apelul adresat preşedintelui României şi Parlamentului este clar: Abandonarea intenţiei de majorare a TVA la 21%; Menţinerea cotei reduse de 11%, în linie cu practica europeană; Concentrarea pe creşterea gradului de colectare şi combaterea evaziunii fiscale, nu pe taxe mai mari”, mai spun reprezentanţii patronatelor din HoReCa.

Industria ospitalității numără peste 35.000 de companii, asigură aproximativ 400.000 de locuri de muncă directe și indirecte și contribuie cu peste 5% la PIB. Patronatele avertizează că fără stabilitate fiscală, sectorul riscă să piardă teren și să provoace pierderi economiei naționale.