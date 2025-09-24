Astăzi, premierul Ilie Bolojan ar urma să prezinte detalii, pe lângă alte subiecte, și despre prima rectificare bugetară din 2025, potrivit unor surse.

Calculele privind rectificarea bugetară nu sunt deocamdată finalizate, urmând să mai existe discuții și joi, 25 septembrie, la o ședință a coaliției de guvernare.

Surse politice afirmă că s-ar putea decide redistribuirea a 25 de miliarde de lei, aproximativ jumătate din această sumă fiind destinată plății împrumuturilor contractate anterior de România și a dobânzilor aferente.

Situația nu este deloc roz, având în vedere că ministerele ar fi cerut aproximativ 80 de miliarde de lei la rectificarea bugetară, însă Ministerul Finanțelor nu a colectat până acum decât 25 de miliarde de lei. Totodată, se pare că noua țintă de deficit pe care Guvernul Bolojan și-o va asuma va fi de 8,4%.

Cu o zi înainte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spunea că rectificarea bugetară va forța bugetul României să revină la o „realitate realistă”.

„Vă asigur că rectificarea bugetară va fi o recalibrare importantă, responsabilă a bugetului, ca acesta să revină la o realitate realistă, asigurând cheltuielile esențiale și investițiile și că cuantumul deficitului negociat va fi unul care să fie acceptat și în linie și de comisie și de celelalte instituții. Trebuie acoperite cheltuielile esențiale, trebuie aduse în zona realistă – am spus și în iulie că au fost luate ipoteze nerealiste la construcția bugetului. România va reveni la finalul anului 2026 în traiectoria asumată în 2024”, a precizat Nazare.

Am vorbit despre acest subiect cu Adrian Negrescu, managerul companiei de consultanță Frames.

El spune că cei din ministere cer acum 80 de miliarde de lei pentru o serie de proiecte fanteziste, în același stil cu legea bugetului pentru anul în curs, care are „un profund caracter SF”.

Din păcate, la nivel guvernamental, nu se ține cont de realitatea din teren și asta duce la o adâncire continuă a deficitului, care este acum cu 6 miliarde de lei față de cel din primele 8 luni din anul trecut.

„La cum arată solicitările ministerelor în privința rectificării bugetare, mă mir că nu suntem deja în faliment. Superbugetarii care au construit aceste solicitări de finanțare pare că trăiesc într-o lume specială, într-un stat paralel în care în continuare curge lapte și miere. Acești oameni care cer acum 80 de miliarde de lei pentru proiectele lor fanteziste sunt aceiași care au construit și legea bugetului pe acest an, una cu un profund caracter SF, nerealistă în privința cheltuielilor și inconștient de optimistă în privința încasărilor din taxe și impozite. Dacă e vorba de reformă bugetară, de renunțarea la tăietorii de frunze la câini, de acești oameni trebuie ca statul să scape, de cei care se fac că muncesc, care construiesc PPT-uri și strategii guvernamentale, care calculează bugetele din pix, fără să țină cont de realitate. O realitate care este cât se poate de îngrijorătoare. În timp ce superbugetarii țării visează la contracte de prestări servicii și achiziții pentru a le fie lor bine, deficitul bugetar se adâncește, fiind mai mare cu 6 miliarde de lei față de cel din primele 8 luni din anul trecut”, a explicat Adrian Negrescu în exclusivitate pentru Capital.ro.

În continuare, Adrian Negrescu ne explică faptul că Guvernul are câteva decizii pe care trebuie să le ia urgent, pentru a putea încheia anul cu un deficit de 8% sau 8,5%:

înghețarea cheltuielilor neesențiale

tăieri drastice din bugetele PNDL și Anghel Saligny

tăieri din cheltuielile prognozate cu bunurile și serviciile.

Nu sunt numai vești proaste pe linie, punctează managerul Frames. Veniturile statului sunt în urcare cu 11%, însă deocamdată această valoare este insuficientă.

Adrian Negrescu subliniază că multe lucruri trebuie să dispară complet din România, precum contractele cu dedicație, afacerile cu iz politic și alocările bugetare nefundamentate. Doar așa vom putea evita noi creșteri de taxe, dar și o eventuală creștere a TVA sau a impozitului pe salariu.