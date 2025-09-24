Președintele Nicușor Dan a anunțat că a avut o întâlnire la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei. El a transmis că discuțiile au vizat colaborarea în cadrul Programului SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene.

„Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, scrie Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Șeful statului a subliniat că România are o tradiție solidă în industria aeronautică și că este important ca acest potențial să fie valorificat în proiecte europene majore, considerând că industria națională de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene.

„Este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore. Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, încheie Dan.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că propunerile României pentru Programul SAFE vor fi gata până la jumătatea lunii octombrie și vor fi transmise Comisiei Europene în luna noiembrie.

El a explicat că România beneficiază de un credit de 16,6 miliarde de euro, dintre care 12,5 miliarde sunt alocate pentru cheltuieli directe de apărare și peste 4 miliarde pentru sectorul transporturilor, cu accent pe mobilitatea civilă și militară.

„Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din Programul SAFE, deci un credit suplimentar, de 16,6 miliarde de euro. Din această alocare, cea mai mare parte a ei, 12,5 miliarde, sunt cheltuieli directe pe apărare, iar puţin peste 4 miliarde reprezintă alocări pentru sectorul de transporturi, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă şi militară. Am discutat cu comisarul european şi echipa tehnică toate detaliile legate de acest program în aşa fel încât, până la jumătatea lunii octombrie, să avem o primă listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României”, a explicat Bolojan.

Șeful Guvernului a precizat că România și-a asumat să mențină cheltuieli de apărare de minimum 2,2% din PIB, din care aproape 1% este dedicat achizițiilor militare. El a arătat că această cotă va fi acoperită în următorii cinci ani din Programul SAFE, ceea ce garantează finanțarea constantă a programelor de apărare.

Bolojan a menționat că, deși este vorba despre un credit, acesta are dobânzi de patru ori mai mici decât cele la care România se împrumută în prezent, cu o perioadă de grație de zece ani și rambursare pe 40 de ani.

„România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, o cotă importantă, aproape 1%, este dedicată achiziţiilor militare. Această cotă de 1%, în următorii cinci ani de zile, va fi acoperită de acest Program SAFE, ceea ce înseamnă că avem garanţia că programele României, absolut necesare pentru apărare, au o finanţare constantă şi bugete asigurate în anii următori”, a menţionat premierul.

Premierul a explicat că peste 4 miliarde de euro vor fi alocate pentru proiecte de transport, printre care tronsoanele Pașcani – Suceava – Siret și Pașcani – Iași – Ungheni. Acestea sunt evaluate la peste 3 miliarde de euro și sunt considerate esențiale pentru conectarea Moldovei la rețeaua națională și europeană de autostrăzi.

Bolojan a afirmat că menținerea lor în Programul SAFE este vitală pentru ca lucrările să poată începe în următorii doi-trei ani.