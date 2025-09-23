Marţi, la Palatul Cotroceni, preşedintele României, Nicuşor Dan, a găzduit o reuniune cu liderii Coaliţiei de guvernare, unde a facilitat un schimb de opinii menit să întărească atât stabilitatea politică, cât şi cea economică a ţării.

”Discuţiile au fost constructive, iar Preşedintele a subliniat importanţa menţinerii unităţii Coaliţiei şi a continuării reformelor asumate în faţa cetăţenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferenţele de opinie prin dialog şi responsabilitate, în interesul public”, se precizează în comunicatul oficial.

Preşedintele României a subliniat că românii au trecut prin ani dificili, marcând sacrificii pentru crizele pe care nu le-au generat, şi a arătat că înţelege nemulţumirile celor care au fost nevoiţi să manifeste din nou solidaritate. Totodată, el a menţionat că, potrivit datelor recente, situaţia bugetară se ameliorează şi ţara se află pe un drum clar către stabilizare.

”Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înţeleg nemulţumirile legitime ale celor care au fost nevoiţi, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare şi suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat preşedintele României.

În cadrul discuţiilor, ministrul Finanţelor a adus în atenţie ultimele date privind execuţia bugetară, pregătind terenul pentru rectificarea ce urmează să fie aprobată. Potrivit indicatorilor economici, situaţia evoluează favorabil, ceea ce asigură posibilitatea derulării programului de guvernare fără a afecta stabilitatea macroeconomică.

Administraţia Prezidenţială a transmis că preşedintele României a reiterat angajamentul instituţiei de a susţine reformele majore din toate domeniile sociale, reforme care sunt aşteptate de cetăţeni şi susţinute de actuala majoritate parlamentară. Totodată, el a precizat că Coaliţia de guvernare va continua să funcţioneze în componenţa actuală, urmărind implementarea măsurilor prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit mandatul Parlamentului.