Persoanele diagnosticate cu afecţiuni oncologice vor putea beneficia, la cerere, de retragerea integrală a sumelor acumulate în contul personal de pensie administrată privat (Pilonul II), într-o singură tranşă. Măsura a fost decisă marţi, în cadrul şedinţei Comisiei pentru buget-finanţe a Senatului, prin adoptarea unui amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, proiect iniţiat de Guvern.

În forma transmisă iniţial de Executiv, proiectul de lege stabilea că persoanele care aleg să îşi retragă banii din Pilonul II – componenta obligatorie a sistemului de pensii, administrată privat – primesc doar 30% din sumă imediat, urmând ca restul banilor să fie distribuiţi eşalonat, pe durata a 8 ani.

În timpul dezbaterilor din comisie, discuţiile s-au concentrat asupra unui amendament care propune ca de aceeaşi facilitate acordată bolnavilor oncologici să beneficieze şi pacienţii cu „afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi.”

Această extindere a stârnit rezerve din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară – excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a avertizat vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, în cadrul şedinţei, citat de Agerpres.

În urma acestor discuţii, comisia a decis să amâne pentru o săptămână luarea unei hotărâri finale, pentru a oferi timp suplimentar Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Ministerului Sănătăţii să transmită puncte de vedere scrise asupra amendamentului.

Senatul are rolul de primă Cameră sesizată în procesul legislativ, iar rapoartele necesare pentru proiectul de lege urmează să fie elaborate de Comisiile pentru muncă şi pentru buget-finanţe. Adoptarea finală a actului normativ va necesita ulterior şi votul Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.