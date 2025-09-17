Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a anunțat marți că, împreună cu deputata Gabriela Horga, a depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025). Modificarea ar permite pacienților oncologici înscriși în programele naționale de sănătate, precum și bolnavilor în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de un an, să își retragă integral economiile acumulate în Pilonul II, sub formă de plată unică.

„Bolnavii de cancer trebuie să aibă posibilitatea de a-şi retrage integral banii acumulaţi în fondurile private de pensii. Astăzi am introdus în Parlament, alături de colega mea Gabriela Horga, un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025) prin care pacienţii oncologici, beneficiari ai programelor naţionale de sănătate, precum şi bolnavii aflaţi în stadiu terminal, cu o speranţă de viaţă mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică”, a declarat Pauliuc, citată de news.ro.

Senatoarea a reamintit că, în varianta propusă de Guvern, orice participant poate retrage doar 30% din economiile sale, o singură dată, înainte de începerea plății pensiilor lunare.

„De ce am venit cu acest amendament? Pentru că nu poţi să-i spui unui om care se luptă cu cancerul sau care ştie că mai are câteva luni de trăit să aştepte după proceduri şi tranşe lunare. Atunci când viaţa ta este măsurată în luni, nu în ani, statul trebuie să îţi dea libertatea să îţi foloseşti banii munciţi o viaţă întreagă în momentul în care ai cea mai mare nevoie de ei: pentru tratamente, pentru îngrijire, pentru familie. Acest amendament nu este doar despre bani. Este despre respect, solidaritate şi umanitate. Este despre a pune oamenii mai presus de reguli, cifre şi statistici”, a adăugat Pauliuc. „Lupta împotriva bolii nu poate fi purtată cu jumătăţi de măsură. Iar statul are datoria să fie aliat, nu obstacol, în faţa suferinţei”, a mai subliniat senatoarea liberală.

La rândul ei, Gabriela Horga a spus că inițiativa are în vedere situațiile dramatice prin care trec acești pacienți:

„Nu putem lăsa aceste persoane, aflate în situaţii dramatice, să aştepte ani de zile după nişte bani care le aparţin şi care le-ar putea aduce sprijin în cel mai greu moment al vieţii. Este un gest de solidaritate şi de respect faţă de aceşti oameni. Adevărata măsură a unei societăţi se vede în felul în care are grijă de cei mai vulnerabili.”

Guvernul a aprobat luna trecută proiectul de lege privind plata pensiilor private Pilon II, care vizează peste 8,3 milioane de români. Forma actuală permite retragerea a maximum 30% din sumă, într-o singură tranșă, restul fiind plătit eșalonat, pe o perioadă de cel mult opt ani. Vicepreședintele ASF, Ștefan Daniel Armeanu, a precizat că regulile vor fi aplicabile și Pilonului III și Pilonului IV.

Proiectul fusese modificat după ce varianta inițială – care prevedea retragerea a 25% și plata restului de 75% în zece ani – a generat proteste masive.