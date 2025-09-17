Miercuri, la ora 15:30, președinții Senatului și Camerei Deputaților se vor întâlni într-o ședință comună pentru a examina mai multe subiecte, printre care și o scrisoare transmisă Parlamentului de președintele Nicușor Dan, prin care se propune autorizarea înființării pe teritoriul României a Comandamentului Nodului Logistic.

Întâlnirea va fi desfășurată exclusiv prin intermediul platformelor digitale.

Pe lista de discuții a Birourilor permanente reunite se află și o altă comunicare a președintelui Nicușor Dan, prin care acesta anunță Parlamentul că a autorizat desfășurarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în zbor, a unui contingent al SUA, precum și a mijloacelor de protecție a forței și a aeronavelor ISR și de supraveghere la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Pe agenda Parlamentului se află și decizia privind demararea procedurii de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR, inițiativă a Ministerului Apărării Naționale prin Direcția Generală pentru Armamente.

Mai multe formațiuni parlamentare au anunțat modificări în componența comisiilor și delegațiilor:

PSD îl înlocuiește pe Bogdan Cojocaru cu Marian Mina în comisia de control asupra SRI.

USR propune schimbări atât în comisia pentru combaterea traficului de persoane, cât și în cea pentru aderarea la OCDE.

AUR desemnează noi membri în Adunarea Parlamentară a OSCE, la OCDE și în Grupul Român al Uniunii Interparlamentare.

Grupul POT vizează ajustări în delegația pentru Inițiativa Central-Europeană și în comisia de control a SIE.

Deputatul Liviu-Ionuț Moșteanu a anunțat, totodată, că renunță la mandatul său în Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.

Printre subiectele aflate pe agenda Parlamentului se numără și proiecte cu semnificație socială majoră: adoptarea unei Declarații cu prilejul Zilei Internaționale a Nonviolenței, în cadrul comisiei „România fără violență domestică”, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru comisiile speciale dedicate violenței domestice și combaterii traficului de persoane.

Parlamentul urmează să analizeze rapoartele de activitate ale unor instituții esențiale, printre care CNSAS, Consiliul Concurenței, Curtea de Conturi, BNR, CSAT, Înalta Curte de Casație și Justiție, Consiliul Legislativ și Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. În plus, BNR va prezenta evaluările privind evoluția inflației pentru lunile februarie, mai și august 2025.