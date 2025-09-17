Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat miercuri, la conferința Impact Bucharest 2025, că România trece printr-un proces profund de schimbare în ceea ce privește gestionarea banilor publici. El a subliniat că, încă din primele luni ale mandatului actualului guvern, au fost necesare decizii dificile pentru a corecta dezechilibre vechi de ani de zile.

Potrivit lui Nazare, îngrijorările privind datoria, deficitul și perspectivele economice sunt împărtășite și de partenerii externi.

„Recent, discutam cu un coleg polonez care mă întreba despre situaţia actuală a României. Care este standardul economic al României? Ce se întâmplă cu datoria noastră? Ce se întâmplă cu deficitul? Care sunt perspectivele pentru armată?”, a relatat ministrul, explicând că aceste întrebări reflectă, de fapt, preocupările generale privind stabilitatea fiscală a țării.

El a insistat că pentru a răspunde acestor neliniști este nevoie de disciplină și consecvență.

„Nu putem construi viitorul unei naţiuni fără disciplină fiscală şi fără un plan foarte serios pentru viitor”, a declarat Nazare, subliniind că România nu își mai poate permite schimbarea frecventă a direcției sau abandonarea angajamentelor luate în trecut. În opinia sa, un plan odată asumat trebuie dus până la capăt.

Ministrul a recunoscut că România a traversat ultimii 15 ani cu dificultăți majore, dar a precizat că există și resursele, și ideile necesare pentru a depăși impasul.

„Avem un plan foarte clar, dar trebuie să fim consecvenţi, trebuie să inspirăm încredere şi, în primul rând, să ne respectăm cuvântul dat”, a spus el, arătând că ridicarea nivelului de seriozitate și o nouă abordare în planificarea fiscală sunt condiții esențiale pentru progres.

Nazare a punctat și faptul că România trebuie să fie mai ambițioasă în relația cu Uniunea Europeană, nu doar în atragerea fondurilor existente, ci și în implicarea în definirea programelor viitoare. „Trebuie să luăm fondurile”, a afirmat acesta, arătând că în următoarele luni există posibilitatea de a accesa între 10 și 30 de milioane de euro, dar că adevărata miză este participarea activă la negocierile europene.

El a amintit și de programul SAFE, prin care România a obținut peste 60 de milioane de euro, bani ce nu se limitează doar la domeniul Apărării, ci pot fi folosiți și pentru dezvoltare.

Totodată, a susținut că diplomația economică trebuie privită ca un efort guvernamental de ansamblu, nu doar ca o chestiune de politică externă.

„Pentru aceasta, trebuie să punem economia în centrul atenţiei, să tratăm economia ca pe o problemă fundamentală a Guvernului”, a explicat ministrul.

Impact Bucharest 2025, eveniment la care au participat peste 200 de invitați din mediul economic și administrativ, a adus în discuție teme diverse, de la inovație și securitate cibernetică până la digitalizare și dezvoltarea urbană.

Printre vorbitori s-a aflat și Michelle Obama, fosta primă doamnă a Statelor Unite, care a atras atenția asupra rolului leadershipului în construirea unor societăți mai reziliente.