Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că noua țintă de deficit bugetar va fi mai mare de 8% și că detaliile exacte sunt încă în negociere. El a precizat că vor avea loc discuții cu Comisia Europeană și la reuniunea ECOFIN din weekend, dar și în cadrul coaliției, săptămâna viitoare.

De asemenea, ministrul a menționat că rectificarea bugetară se va face la finalul lunii și că aceasta va fi o revizuire importantă a bugetului actual. Prin această rectificare, Guvernul vrea să acopere atât nevoile legate de fondurile europene și investiții, cât și alte cheltuieli care nu erau acoperite complet în bugetul curent.

„Această nouă țină a deficitului negociată și discutată, în paralel cu Comisia Europeană vom avea discuții și la ECOFIN-ul informal care va avea loc în acest weekend și bineînțeles și pe parcursul săptămânii viitoare vor fi și discuții în coaliție – vorbim despre o țină de deficit care va începe cu 8, deci va depăși 8. Nu vreau să formulez exact această țintă în momentul de față pentru că este încă în negocieri. Cert este că ce avem în calcul este ca prin rectificarea bugetară care va fi o revizuire importantă a actualului buget este să acoperim nevoi de fonduri europene, astfel încât să menținem acest flux de investiții și de fonduri și bineînțeles acoperim cheltuieli care erau parțial acoperit prin bugetul în curs.”

Referitor la rectificarea bugetară, Nazare a spus că aceasta nu este întârziată, ci face parte dintr-un proces normal de negociere. El a explicat că, deoarece România este verificată la fiecare șase luni pentru deficitul bugetar, discuțiile despre rectificare trebuie purtate cu atenție, pentru a ajunge la o înțelegere bună cu Comisia Europeană și pentru a transmite un semnal pozitiv agențiilor de rating.

Nazare a adăugat că, în același timp, au loc negocieri în coaliție și discuții cu fiecare instituție în parte, astfel încât rectificarea să fie gata până la finalul lunii.

„În situația în care avem evaluări din 6 în 6 luni în procedura de deficit excesiv, chestiunile legate de rectificare sunt sensibile și trebuie discutate înainte astfel încât înțelegerea finală pe care o avem cu Comisia Europeană și semnalul pe care îl dăm către agenții (de rating n.r.) să fie unul cât mai bun. În paralel ducem și negocierile politice în coaliție și discuțiile cu fiecare ordonator în parte, astfel ca până al finalul lunii să avem rectificarea.”

Nazare a spus că participarea președintelui ANAF, Adrian Nicușor Nica, la audierea din Parlament este un semn bun de transparență, pentru că până acum asemenea invitații nu erau respectate. El a adăugat că președintele ANAF a trimis materialele în avans către comisie, ceea ce a făcut discuția mai clară și mai utilă.

Nazare a mai precizat că acest lucru arată o schimbare de atitudine la ANAF și a menționat că în ultimele două luni instituția a colectat mai mulți bani decât era planificat.

„Cred că e un semnal foarte bun că președintele ANAF participă la o ședință în Parlament cu comisia de buget. Cred că dăm un semnal foarte bun de transparență, pentru că astfel de invitații în privința președinților ANAF au fost formulate de mult timp din partea comisiei, dar e o ipostază oarecum neobișnuită, pentru că până acum aceste invitații nu erau onorate. Președintele ANAF s-a dus acolo și a transmis și materiale în avans membrilor comisiei, astfel încât discuția să fie cât mai consistentă. Deci, cred că este o chestiune de normalitate, care transmite un semnal pozitiv în privința noii atitudini ANAF în relația cu Parlamentul.”

Întrebat la Digi24 despre digitalizarea ANAF, ministrul Finanțelor a spus că nu se pot face minuni peste noapte și că schimbările vor dura, dar sunt foarte importante și necesare. El a explicat că deja se văd unele rezultate, cum ar fi folosirea unui program care combină mai multe baze de date și chiar inteligență artificială, util și pentru depistarea fraudelor.

Ministrul a precizat că digitalizarea ANAF nu este încă într-un stadiu avansat, dar ținta este ca în iunie anul viitor să fie atinse obiectivele asumate prin PNRR, iar până la finalul lui 2026 instituția să fie complet digitalizată. El a adăugat că se observă deja o schimbare de atitudine la ANAF, lucru vizibil și în colectarea veniturilor, unde în ultimele două luni s-au strâns mai mulți bani decât era prevăzut.