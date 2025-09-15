Fostul președinte Traian Băsescu a spus că situația bugetară de acum seamănă cu cea din 2008–2010. El a explicat că România are, de fapt, planuri clare prin PNRR și fondurile europene de coeziune, dar problema este că nu există o strategie clară pentru reducerea deficitului bugetar.

Băsescu a spus că România are două planuri care se potrivesc: PNRR-ul, care este finanțat și are obiective clare, și fondurile din actualul buget – aproximativ 60 de miliarde de euro, inclusiv pentru agricultură și coeziune, adică aproape 80 de miliarde de euro în total. El a menționat că tot ce trebuie este să se explice clar oamenilor că România are un plan.

„România are două planuri care sunt congruente. În primul rând este PNRR-ul, care este finanțat și are obiective clare, și pe de altă parte sunt banii din actualul exercițiu bugetar – circa 60 de miliarde de euro cu tot cu agricultură, fonduri de coeziune. În total, aproape 80 de miliarde de euro. Deci există un plan, unul convenit cu Uniunea Europeană. Totul este să fie adus la cunoștința electoratului, pentru ca oamenii să știe că România chiar are un plan”, a spus fostul președinte al României în cadrul unei intervenții telefonice la Realitatea PLUS.

Fostul președinte a spus că, în privința măsurilor de austeritate anunțate de Guvernul, premierul trebuie să fie clar și să arate public calculele pe care le are. El a adăugat că speră ca Bolojan să aibă aceste cifre și că, în locul lui, le-ar face publice, pentru că altfel va întâmpina opoziție chiar din partea celor din coaliție. Băsescu a spus că premierul trebuie să-i convingă mai întâi pe susținătorii săi politici că măsurile pe care le ia sunt necesare.

„Eu sper că Bolojan are o asemenea socoteală. Și, în locul lui, aș face-o publică. Pentru că altfel va avea tot timpul această frână trasă chiar de cei din coaliție. Bolojan trebuie să-i convingă în primul rând pe cei care îl susțin politic că măsurile pe care le ia sunt necesare.”

Băsescu a amintit de criza economică din 2008–2010, când România a luat măsuri de austeritate foarte dure, care, spune el, au dat rezultate. El a explicat că în 2009 deficitul era de 8,9%, iar după măsurile luate, deficitul a scăzut treptat până în 2014 la 2,1%, România îndeplinind criteriile pentru zona euro.

Băsescu a subliniat că atunci criza venea pe fondul unei crize globale, cu bănci prăbușite, și că nu fuseseră majorate taxele pentru companii, nu fuseseră reduse investițiile și sectorul privat nu a fost afectat. El a spus că diferențele dintre criza de atunci și cea de acum sunt importante, dar că transparența rămâne esențială și că, în opinia sa, Bolojan va avea timp să explice public ce vrea să facă și unde vrea să ajungă, dar trebuie să o spună foarte clar.