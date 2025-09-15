Victor Rebengiuc a anunțat că pune punct unei cariere impresionante de 70 de ani, hotărând să se retragă definitiv din lumea teatrului. Actorul a comunicat pe rețelele sociale că nu va mai interpreta rolul lui André în celebra piesă „Tatăl”, spectacol jucat timp de aproape trei ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București.

Teatrul „Bulandra” a transmis că respectă decizia marelui actor și l-a elogiat pentru contribuția sa remarcabilă la teatrul și cultura românească, subliniind că întâlnirea cu personajul André va rămâne o amintire prețioasă pentru public.

„Cu aceeași demnitate și eleganță cu care a jucat, vreme de peste 70 de ani, pe scenele Bulandra, maestrul Victor Rebengiuc a ales, la aproape trei ani de la premieră, să se despartă de personajul André, din spectacolul «Tatăl». Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorința domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentație până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecție de noblețe, în teatru și în viață, precum și de respect pentru publicul său. Model pentru generații întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire cu arta și umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înțelepciunea, conștiința sa lucidă și onestitatea. Față de sine și față de lume. Vă mulțumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-ați oferit, vă mulțumim că (ne) sunteți, iar întâlnirea cu personajul André, în «Tatăl» va rămâne o amintire prețioasă, un reper de lumină și adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, a fost mesajul transmis de Teatrul „Bulandra”, pe pagina sa de Facebook.

Într-un interviu, Victor Rebengiuc a explicat că vârsta înaintată a fost principalul motiv pentru care a ales să se retragă, precizând că simte că nu mai poate continua activitatea teatrală. La 92 de ani, actorul încheie astfel un capitol extraordinar din viața sa artistică, lăsând în urmă o moștenire impresionantă și un model pentru generațiile viitoare.

Victor George Rebengiuc s-a născut pe 10 februarie 1933, la București, într-o familie modestă. La doar trei ani, părinții săi s-au despărțit, iar el și fratele său mai mic au fost crescuți de bunicii materni, schimbând mai multe locuințe din cauza condiției materiale precare. Tatăl său, Alexandru, a murit pe front la Stalingrad în 1942, iar mama sa lucra ca funcționar la Ministerul Transporturilor.

Victor Rebengiuc a urmat studiile secundare la Liceul Militar din Predeal, unde a învățat disciplina, ordinea și punctualitatea. Ulterior, a frecventat școala medie electrotehnică, perioadă în care a început să joace în trupe de amatori din cartierul Vitan. Deși inițial și-ar fi dorit o carieră tehnică, întâlnirile cu teatrul de amatori și sprijinul directorului liceului l-au determinat să urmeze Institutul de Teatru, pe care l-a început în 1952, fără știrea familiei.

Primul an a fost dificil, fiind nevoit să renunțe la stilul dobândit la amatori. Profesora Aura Buzescu l-a criticat dur pentru modul în care interpreta, impunându-i să deprindă tehnica academică a actoriei.

În ultimii ani de studenție, a jucat în numeroase roluri pe scena Institutului, inclusiv Dincă în Bălcescu (1955) și Caramachel în Don Gil de Ciorap verde (1956). A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” în 1956, la clasa Aura Buzescu și Beate Fredanov, fiind coleg cu Silvia Popovici, Sanda Toma, Amza Pellea, Gheorghe Cozorici și alții.

Debutul în teatru a avut loc la Teatrul Național din Craiova, în 1956, în rolul lui Jack Worthing din Ce înseamnă să fii onest de Oscar Wilde. Inițial, a interpretat roluri comice, considerând că acestea îi permiteau să „se ascundă” în fața maturizării personale.

Tot în 1956 a debutat și în film, în producția Mândrie, regizată de Marius Teodorescu. În 1957 a debutat pe scena Teatrului Bulandra din București, unde a jucat până în 1965, interpretând personaje precum Pierre în Nebuna din Chaillot, Jim Curry în Omul care aduce ploaia, Episcopul de Reims în Sfânta Ioana și altele.

Între 1962 și 1971, a fost actor la Teatrul Mic din București și a continuat să joace și la Bulandra, revenind definitiv acolo în 1971. A fost și director al Teatrului Bulandra între 1996–1998. A colaborat cu regizori precum Liviu Ciulei, Dinu Negreanu, Silviu Purcărete, Alexandru Dabija, Yuriy Kordonskiy sau Felix Alexa.

Printre rolurile sale memorabile se numără:

Higgins – Pygmalion, 1974

Jamie – Lungul drum al zilei către casă, 1976 și 1979

Tipătescu – O scrisoare pierdută, 1979

Vlad Țepeș – A treia țeapă, 1986

Bottom – Visul unei nopți de vară, 1991

Lear – Regele Lear, 1999

Claudius – Hamlet, 2000

Tatăl – Șase personaje în căutarea unui autor, 2005

La Teatrul Național București a interpretat roluri precum Aurel în Pisica în noaptea anului nou, Preobrajenski în Inimă de câine și Joe Keller în Toți fiii mei.

Victor Rebengiuc a jucat în peste 50 de producții cinematografice, printre care:

Pădurea spânzuraților (1964) – rolul Apostol Bologa, consacrare internațională la Cannes

Moromeții (1986) – Ilie Moromete, considerat cel mai de succes rol al său

Balanța (1992)

Cel mai iubit dintre pământeni (1993)

Medalia de onoare (2011) – Premiul Gopo

A colaborat și la televiziune și radio, fiind implicat în spectacole precum Inimă de câine, Top Dogs sau Danaidele, punând accent pe interpretarea vocală și subtilitățile dramatice.

Victor Rebengiuc a primit numeroase premii și distincții: