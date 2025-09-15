Premierul Ilie Bolojan a considerat corect să ia cuvântul din respect pentru ministrul David și pentru adevăr, pentru că deciziile legate de acest pachet nu țin doar de Ministerul Educației, ci de coaliție. El a explicat că România cheltuiește cu 30 de miliarde de euro mai mult decât încasează în fiecare an, adică statul trebuie să împrumute această sumă ca să funcționeze.

El a spus că nu se mai putea continua așa și că orice guvern trebuie să ia măsuri care cresc veniturile și reduc cheltuielile. Aceste măsuri economice înseamnă resurse economisite, care permit României să funcționeze normal.

În ceea ce privește educația, măsurile au fost gândite să facă sistemul mai eficient, dar nu reprezintă o reformă completă. S-a stabilit ca profesorii să predea mai multe ore pe săptămână: 20 de ore, comparativ cu media europeană (20 de ore în Germania, 24-25 de ore în alte țări). El a subliniat că o țară care trăiește pe datorie trebuie să mențină normele de predare la un nivel decent.

În plus, s-a redus numărul posturilor la plata cu ora: din 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora și peste 40.000 pentru suplinitori, acum vor fi mai puține posturi la plata cu ora, astfel încât mai mulți copii vor avea profesori titulari în clasă. El a mai spus că este nevoie să se debirocratizeze activitățile auxiliare, ca profesorii să nu piardă timp pe sarcini care nu implică contact cu elevii.

Premierul a vorbit și despre burse și a spus că acestea au crescut foarte mult în ultimii ani. El a explicat că în 2020 valoarea burselor era de aproximativ 188 milioane de lei (aproape 40 de milioane de euro), iar după trei ani a ajuns la 4,7 miliarde de lei (aproape un miliard de euro), ceea ce înseamnă o creștere de 25 de ori. În 2015-2016 erau 3 milioane de elevi, dintre care 124.000 primeau burse, iar în 2024 sunt 2.250.000 de elevi, dintre care 1.400.000 primesc burse, adică 62% față de doar 4% înainte. Premierul a întrebat dacă este corect să continuăm cu “păcăleala” de a oferi burse pe care nu ne putem permite să le plătim. El a adăugat că studenții nu mai primesc bursă în vacanță, dar a menționat că în majoritatea țărilor europene bursele nu se dau în această perioadă.

Premierul a spus și că nu au plecat oameni din sistem și a explicat că mai puțini angajați primesc plata cu ora. El a întrebat dacă cineva crede că directorii de școli și inspectorii nu pot preda mai multe ore dacă li se cere. Șeful Guvernului a avertizat că, dacă cheltuielile nu vor fi controlate în toate domeniile, tot ce s-a realizat până acum va fi pierdut din cauza costurilor care nu se opresc.

Bolojan a spus că banii economisiți vor fi folosiți tot pentru educație, pentru că în fiecare localitate există lucrări la școli prin programe precum PNRR, Valul Renovării, Angel Saligny și alte programe finanțate din fonduri europene.