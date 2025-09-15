Traian Băsescu îl pune la locul lui pe Bolojan: Când vii și spui că România riscă să intre în incapacitate de plată…faci rău țării

Băsescu a susținut că problema majoră o reprezintă coaliția, pe care o consideră o structură neconstituțională care interferează excesiv în deciziile guvernului. El a explicat că, odată ce premierul Bolojan a fost votat și investit cu puterea guvernării, nu ar trebui să i se dicteze zilnic ce să facă, caracterizând coaliția drept o entitate care, în realitate, sabotează activitatea guvernului.

„Cred că marea problemă este că a apărut foarte puternic această instituție neconstituțională care se numește coaliție. Coaliția a devenit cea care pântuie toate deciziile în loc să fie lăsate deciziile la guvern și, în mod constituțional, dacă nu ne place guvernul, există moțiunea de cenzură și pleacă domnul Bolojan”, a afirmat Băsescu. „Această instituție coaliție, care se numește coaliție, este de fapt o instituție care sabotează guvernul.”, a mai spus el.

Fostul președinte l-a criticat pe premier, apreciind că declarațiile privind demisia sunt premature și ar trebui folosite doar în situații în care nu mai există susținere parlamentară sau nu se mai poate implementa programul de guvernare, subliniind că, în prezent, există încă spațiu pentru negocieri.

„Când vii și spui că România riscă să intre în incapacitate de plată, imposibil să nu te gândești că faci rău țării… Astfel de declarații doar scumpesc dobânzile la împrumuturi.”, a declarat fostul președinte.

Fostul președinte a remarcat lipsa de experiență politică a actualilor lideri, comparând situația cu perioada președinției lui Klaus Iohannis. El a explicat că mulți dintre aceștia, provenind din orașe mici precum Sibiu sau Oradea, nu mai pot acționa sau vorbi fără constrângeri, așa cum făceau în trecut, iar greșelile de exprimare ale premierului contribuie la amplificarea percepției unei situații de faliment.

„Se vede lipsa de experiență politică la nivel înalt. Suntem în aceeași situație ca și cu domnul președinte Iohannis. Aduși din provincie, din două orășele – Sibiu, Oradea – s-au trezit că nu mai pot vorbi tot ce le trece prin cap, cum făceau când erau la Oradea sau la Sibiu. Și află toată piața că suntem în faliment. Formulările greșite ale premierului nu fac decât să agraveze situația.”, a încheiat el.

Băsescu a criticat coaliția pentru că, în opinia sa, a prioritizat interesele politice și electorale în gestionarea resurselor financiare ale țării, subliniind că liderii care au contribuit la criza de anul trecut nu par să conștientizeze că interesul public ar trebui să prevaleze asupra celui de partid.