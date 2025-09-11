Aceasta reprezintă prima dată când indemnizațiile sunt diminuate cu 10%. Părinții subliniază faptul că banii retrași acopereau cheltuieli esențiale, precum alimente, produse pentru copii și obiecte de bază pentru familie. Scumpirile recente la alimente, inclusiv lapte, precum și la produse pentru copii, au accentuat impactul măsurii.

Nemulțumiți, părinții au început să strângă semnături pe rețelele de socializare pentru a contesta decizia la Curtea Constituțională. Aceștia argumentează că plata contribuției la sănătate după calcularea venitului net echivalează cu o dublă impozitare și că nu au avut opțiunea de a decide individual asupra contribuției.

„10% înseamnă mult. Înseamnă 200 lei sau 850 lei și pentru fiecare înseamnă mult. De 200 lei poți să cumperi diverse lucruri, să nu mai vorbim de toate costurile care sunt”, a explicat o mamă aflată în concediu.

Prin aplicarea CASS, părinții pierd în prezent până la 850 de lei lunar, ceea ce reprezintă aproximativ 10.200 de lei anual. Dacă familiile ar fi avut posibilitatea de a plăti singure contribuția anuală la ANAF, în valoare de 2.430 de lei, acestea ar fi rămas la finalul anului cu aproape 8.000 de lei în plus.

„Cu câteva sute de lei cumperi pamperși, cumperi cele uzuale pentru copil. Oricum produsele pentru copii erau mult mai scumpe”, a subliniat o altă mamă.

Guvernul, prin premierul Ilie Bolojan, a susținut că măsura ar fi necesară pentru a crește numărul contribuabililor la sistemul public de sănătate. Datele oficiale arată că aproape 10 milioane de români plătesc în prezent CASS.

„Eu credeam că o să ne lase libera alegere. Au dat în cei mai slabi, care nu au apărare. Asta au făcut. Eu, ca mamă, mă pot duce eu la protest cu bebelușul în brațe?”, s-a întrebat o altă mamă.

În urma acestor nemulțumiri au fost lansate mai multe petiții pentru contestarea măsurii. Inițiatorii subliniază că taxarea suplimentară a părinților nu face decât să descurajeze nașterile și să adâncească declinul populației.

„Lansăm petiția prin care cerem reintroducerea scutirii de CASS pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului. Taxarea suplimentară a părinților nu face decât să descurajeze nașterile și să adâncească declinul populației”, arată o postare de pe Facebook.

Aceasta poate fi vizualizată aici.

Alte mame, mult mai furioase, au lansat critici aspre la adresa coaliției. Acestea se simt trădate și subliniază că statul „le taie drepturile” tocmai când au decis să aibă un copil după zeci de ani de plătit taxe.