După două luni de la eliminarea plafonării tarifelor RCA, primele concluzii oficiale arată scumpiri semnificative pentru mulți șoferi. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunțat că, în medie, polițele s-au majorat cu până la 15%, dar există și situații punctuale în care tarifele au scăzut, scrie observatornews.ro.

Plafonarea impusă de Guvern a expirat în luna iulie, iar piața a revenit la mecanismele concurențiale. Companiile de asigurări au început să își ajusteze prețurile, ținând cont de profilul fiecărui client și de riscul asumat. În consecință, diferențele dintre ofertele RCA au devenit mai vizibile.

Pentru unii șoferi, costurile au crescut semnificativ.

„Dacă vrei pe 6 luni, este 1.600 de lei. Dacă vrei pe un an, e 1.800. Ne forțează să alegem”, a povestit un conducător auto. Situația este și mai dificilă pentru tinerii sub 25 de ani, considerați categorie de risc ridicat. „Având doar 22 de ani, ajunge undeva la 3.000 de lei pe an. M-am obișnuit deja”, spune un alt șofer.

ASF a analizat piața începând cu 1 iulie și a transmis primele date oficiale. „Deși creșterile au variat de la 1% până la 15%, avem și scăderi. În interior găsești și un număr de vehicule asigurate la valori mai mari decât tariful de referință. Nu poate fi vorba de o evoluție similară la toți”, a explicat Sorin Mititelu, vicepreședinte ASF.

Datele transmise de o companie de brokeraj confirmă tendința: dintre 10 polițe analizate, șase s-au scumpit, cu majorări între 3% și 26%. De exemplu, pentru un șofer de 71 de ani din București, prețul a crescut de la 1.133 de lei la 1.434 de lei.

În alte patru cazuri, tarifele au scăzut, cu reduceri cuprinse între 1% și 20%. Un exemplu: de la 801 lei anul trecut, o poliță a ajuns la 642 de lei în prezent.

Specialiștii avertizează că presiunea pe tarife va continua.

„Ajustări corespunzătoare inflației vom avea. Mai este și celălalt factor, severitatea daunei. Impactul vine din cheltuielile cu reparațiile, piesele, dar și serviciile medicale”, a precizat Sorin Mititelu.

Pentru a diminua costurile, mulți șoferi caută alternative. Unii aleg să facă asigurarea pe numele părinților, alții preferă plata în rate.

„E făcută pe numele tatălui. Dacă era pe numele meu, plăteam dublu sau triplu”, a mărturisit un bărbat.

Plata în rate rămâne, deocamdată, posibilă doar la anumite firme de brokeraj, întrucât legea care reglementa această opțiune este încă blocată în Parlament.

În timp ce ASF promite monitorizare constantă, șoferii se pregătesc pentru noi scumpiri, pe fondul inflației și al costurilor tot mai mari din piața auto și medicală.