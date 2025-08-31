Hidroelectrica anunță că pentru luna septembrie prețul energiei electrice este de 0,45329 lei/kWh, la fel ca în august. Acest preț include și tariful de transport al energiei în rețea. Pentru consumatorii casnici (persoane fizice), prețul final, cu TVA inclus, este între 1,06 și 1,14 lei/kWh, în funcție de zona în care locuiește fiecare.

OFERTA poate fi citită aici.

Hidroelectrica spune că achiziționarea energiei din piață este normală pentru un furnizor și nu înseamnă că prețurile cresc. Compania nu intenționează să furnizeze energie doar din producția proprie.

Hidroelectrica se consideră cel mai competitiv furnizor de energie și are capacitatea să răspundă cererii crescute a clienților noi. Compania recomandă să fie consultat doar site-ul oficial și comunicatele oficiale pentru informații corecte. De asemenea, Hidroelectrica clarifică că nu va crește prețurile energiei electrice pentru clienții existenți și că oferta lor rămâne corectă și competitivă.

Hidroelectrica a lansat o licitație pentru un contract de aproximativ 49,5 milioane de euro. Contractul vizează achiziția și instalarea de echipamente mecanice și electrice la CHE Nehoiașu II, pentru extinderea stației de transformare de 110 kV. Proiectul include:

lucrări la turbine și alte echipamente;

proiectare și documentații tehnice;

fabricarea, testarea, transportul și instalarea echipamentelor;

punerea în funcțiune și instruirea personalului.

Locul lucrării: Amenajarea Hidroenergetică Surduc-Siriu, pe râurile Buzău, Bâsca Mare și Bâsca Mică, în județele Buzău, Vrancea și Covasna.

Detalii financiare:

Valoarea contractului: 49.507.250 euro

Surse de finanțare: fonduri proprii Hidroelectrica

Criteriu de atribuire: cel mai bun raport calitate-preț

Durata: 44 de luni

Cerințe pentru ofertanți:

Cifră de afaceri medie de minim 25 milioane euro în ultimii 3 ani (2022-2024)

Lichiditate generală minim 1 (100%) în 2024

Experiență în proiectarea, furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a centralelor hidroelectrice similare, în ultimii 15 ani, cu valoare cumulată de minim 25 milioane euro fără TVA

Autorizații/atestări: ANRE, ISCIR, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu și Protecţie Civilă, IGPR

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 13 octombrie 2025, ora 15:00.