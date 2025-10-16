Călin Georgescu a participat la evenimentul religios de la Iași dedicat Sfintei Parascheva, fiind acompaniat de un colaborator apropiat al lui Horațiu Potra, persoană recent reținută în Dubai.

Marți, la Iași, Călin Georgescu a participat la slujba dedicată Sfintei Cuvioase Parascheva, fiind însoțit de Marin Burcea, cunoscut sub porecla „Sniperul din Legiunea Străină”.

Chiar și după ce a fost citat la Parchetul General în legătură cu dosarul lui Călin Georgescu, Marin Burcea, care îi îndeplinește rolul de șofer și bodyguard, a rămas alături de liderul suveranist.

Marin Burcea a decis să ofere declarații anchetatorilor, relatând detalii despre întâlnirile discrete dintre Călin Georgescu, Horațiu Potra și Eugen Sechila.

Fostul militar din Legiunea Străină a informat procurorii că a facilitat, în ianuarie 2025, o întrevedere între Călin Georgescu și ambasadorul Arabiei Saudite la București.

Deși documentele din anchetă sugerează implicarea semnificativă a lui Burcea în activitățile Georgescu-Potra, procurorii i-au conferit doar calitatea de martor, fără a-l inculpa.

”În același registru al legăturilor strânse dintre persoanele aflate în cercul relațional al inculpaților Potra Horațiu și Georgescu Călin se regăsesc și elementele relevate de materialul probator care îl vizează pe martorul Burcea Marin. Cu privire la Burcea Marin, fost luptător în Legiunea Străină Franceză, a rezultat faptul că acesta este aghiotant al lui Georgescu Călin, conducător auto al acestuia și coordonator al dispozitivului de protecție format din foști luptători ai Legiunii Străine Franceze. Burcea Marin este un apropiat al numiților Sechila Eugen Ionuț și Potra Horațiu. În calitățile mai sus menționate, Burcea Marin avea, printre altele, și rolul de a mijloci transmiterea de mesaje între Georgescu Călin și alte persoane”, se arată în rechizitoriu.

Marin Burcea, cu experiență ca mercenar în Congo, a declarat anchetatorilor că îl proteja pe Călin Georgescu din proprie inițiativă, dar tot el se ocupa și de plata unor membri ai echipei de securitate a fostului candidat.

Procurorii notează că Burcea a avut o întrevedere cu Horațiu Potra în seara de 23 decembrie 2024, că a stabilit cu ambasadorul Arabiei Saudite la București o întâlnire cu Călin Georgescu și că a călătorit în mai multe orașe pentru a discuta cu organizatorii evenimentelor publice programate în ianuarie 2025.

”La data de 26 februarie 2025 a fost audiat martorul Burcea Marin, care a declarat că în perioada 2014-2019, a fost angajat în Legiunea Străină și că pe Georgescu Călin l-a cunoscut în octombrie 2023, prin intermediul lui Sechila Eugen, asigurându-i, în mod voluntar, paza începând cu luna septembrie 2024. Martorul a mai precizat că îl cunoaște pe Potra Horațiu din anul 2023 și că a lucrat pentru societatea acestuia, prestând servicii de instrucție militară în Republica Democratică Congo”

Martorul Burcea Marin a relatat procurorilor că, pe 7 decembrie 2024, s-a deplasat la ferma Jbara Horses din Ciolpani împreună cu Călin Georgescu și un coleg care îi asigura protecția. La sosire, s-a întâlnit cu Horațiu Potra, dar discuțiile pe care le-a purtat au vizat doar asigurarea securității lui Georgescu.

De asemenea, a menționat că l-a întâlnit și pe Eugen Sechila, cu care doar s-a salutat și nu a avut nicio conversație. Burcea nu a precizat dacă Georgescu a discutat cu Potra sau Sechila în legătură cu participarea la adunările de protest.