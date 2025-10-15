La sediul poliției din Buftea, Călin Georgescu a declarat că „a văzut comportamentul trădător și slugarnic al premierului Ilie Bolojan în fața premierului Ungariei, Viktor Orban”, comparând atitudinea acestuia cu cea a iobagilor din trecut.

Georgescu a spus că „este o umilință fără margini adresată poporului român” și că „nu înțelege cum premierul nu se simte rușinat de acest gest”.

„Am văzut și eu acest comportament trădător și slugarnic al premierului Ilie Bolojan în fața și în prezența premierului Ungariei, Viktor Orban. Este exact cum, pe vremuri, iobagii își plecau capul când veneau grofii să culeagă dijma. Este o umilință fără margini adresată poporului român și istoriei poporului român. Consider că este o umilință a umilinței și, sincer, nu știu cum de nu-l doare capul de cât a stat cu el plecat”, a precizat fostul candidat la prezidențiale.

Afirmațiile sale vin în contextul declarațiilor recente făcute la adresa executivului condus de Ilie Bolojan, în cadrul măsurii de control judiciar pe care o respectă după acuzațiile formulate împotriva sa.

După întâlnirea cu polițiștii, Călin Georgescu a plecat la Iași, unde a participat la pelerinajul de Sfânta Parascheva, alături de mii de credincioși. În declarația făcută acolo, el a spus că „Maica Noastră Parascheva a stat în genunchi de veacuri în fața lui Dumnezeu pentru poporul român” și că „verticalitatea nu este negociabilă”.

„Noi ne rugăm la Maica Noastră Parascheva, care a stat în genunchi de veacuri în fața lui Dumnezeu pentru poporul român, pentru vindecare și binecuvântarea măsurii noastre. Și asta ne arată că, la ce se vede astăzi cu această mare adunare, care este o mare onoare pentru mine, că verticalitatea nu este negociabilă”, a declarat Călin Georgescu la Iaşi.

Alături de el s-a aflat și soția sa, Cristela Georgescu, care a fost prezentă discret în curtea bisericii, unde i-a salutat pe credincioșii veniți la slujbă.

Potrivit autorităților locale, aproximativ 32.000 de persoane au participat marți la Sfânta Liturghie oficiată pe pietonalul Ștefan cel Mare din Iași, în fața Catedralei Mitropolitane. Slujba a fost oficiată de 27 de preoți din țară și din străinătate, la eveniment fiind prezenți și înalți prelați din Republica Moldova, Grecia, Muntenegru, Albania și Siria.

De la începutul pelerinajului, peste 170.000 de persoane au trecut pe la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. 426 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 32 au fost transportați la spital.

Racla va rămâne în curtea Catedralei Mitropolitane până miercuri, 15 octombrie, când va fi reintrodusă în lăcașul de cult.