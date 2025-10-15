Tensiunile din trafictrafic, claxoanele și chiar certurile dintre șoferi sunt tot mai dese din cauza semaforului intermitent pentru virajul la dreapta. Unii conducători auto folosesc banda dedicată pentru a evita coloana de mașini oprite la roșu, în timp ce alții o ocupă fără a intenționa să vireze.

Astfel de situații apar frecvent din lipsa cunoașterii regulilor prevăzute de Codul Rutier 2025, care stabilește clar că blocarea benzii semnalizate cu verde intermitent poate atrage sancțiuni.

Scopul săgeții verzi intermitente este de a permite un flux mai bun al traficului, în special atunci când semaforul principal arată roșu. Totuși, nu toți participanții la trafic au voie să folosească această bandă, deoarece Codul Rutier 2025 prevede clar condițiile în care se poate face virajul la dreapta.

Atunci când se aprinde lumina verde intermitentă, șoferulșoferul poate pătrunde în intersecție doar dacă intenționează să vireze în direcția indicată de semafor.

„Când un semafor cu trei culori are o lumină verde intermitentă suplimentară, montată la același nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei săgeți verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifică permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul în direcția indicată de săgeată, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiția acordării priorității de trecere vehiculelor și pietonilor care au drept de circulație”, se menționează în Art. 59 (4) din legea circulației.

Așadar, cei care virează la dreapta pe verde intermitent trebuie să acorde prioritate:

-vehiculelor care circulă pe drumul cu prioritate;

-mașinilor care au verde la semafor;

-pietonilor care traversează regulamentar pe culoarea verde.

În cazul în care intersecția dispune de o bandăbandă specială pentru virajul la dreapta, aceasta poate fi folosită doar de cei care urmează să vireze. Banda respectivă este, de obicei, marcată corespunzător sau semnalizată printr-un indicator rutier.

Șoferii care folosesc această bandă doar pentru a ajunge mai repede în fața coloanei și apoi se deplasează înainte, ignorând marcajele, pot fi sancționați sever, chiar cu suspendarea permisului.

„La semnalul roșu vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de cealaltă parte a intersecției, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie oprit înainte de marginea părții carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat”, prevede Art. 83, alin. (2), din legea circulației.

Prin urmare, dacă un conducător auto ocupă banda pentru viraj la dreapta, dar intenționează să meargă înainte, acesta poate fi amendat pentru nerespectarea marcajelor sau a regulilor de circulație pe benzi.

Totuși, atunci când drumul nu are o bandă separată pentru virajul la dreapta, aceasta poate fi utilizată și de cei care merg drept, fără ca oprirea lor la semafor să fie considerată o abatere, chiar dacă semaforul arată verde intermitent.