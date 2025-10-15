Uniunea Europeană ia în considerare o măsură cu impact major asupra pieței produselor din tutun: interzicerea țigărilor cu filtru și a țigărilor electronice. Un proiect de hotărâre elaborat de Consiliul Uniunii Europene propune interzicerea filtrelor, măsură care, potrivit documentului, ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea sănătății publice. Potrivit publicației elvețiene Blick, parte a trustului Ringier, și cotidianului german Bild, planul este analizat în contextul unei reuniuni a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), unde urmează să fie discutate noi direcții globale privind controlul produselor din tutun.

Proiectul de decizie recomandă ca Uniunea Europeană să susțină poziția OMS referitoare la interzicerea filtrelor, considerate nu doar dăunătoare mediului, ci și factori care fac fumatul mai atractiv pentru consumatori.

„Interzicerea producției, importului, distribuției și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta o contribuție importantă la limitarea consumului de tutun”, se precizează în documentul citat. În același timp, țigările electronice și alte dispozitive similare ar putea fi interzise ca „opțiune de reglementare suplimentară”, având în vedere creșterea popularității acestora, în special în rândul tinerilor.

În Germania, 95% dintre țigările comercializate conțin filtru, ceea ce înseamnă că aplicarea unei astfel de interdicții ar echivala, în practică, cu o interzicere aproape totală a țigărilor convenționale. În plus, Uniunea Europeană ar putea extinde măsurile prin limitarea punctelor de vânzare — cum ar fi magazinele, benzinăriile și chioșcurile —, pentru a reduce accesul facil la tutun și nicotină. Obiectivul declarat este diminuarea numărului de fumători, reducerea deșeurilor generate de filtrele din plastic și protejarea sănătății publice.

Conferința OMS privind controlul tutunului va avea loc între 17 și 22 noiembrie, la Geneva, iar propunerile europene vor fi discutate în cadrul acestei reuniuni. Concluziile evenimentului ar putea influența direct politica viitoare a Uniunii Europene privind reglementarea produselor din tutun, deschizând posibilitatea unor interdicții la nivel continental.

Potrivit Blick, reprezentanți ai guvernului german ar fi „salutat” deja ideea eliminării filtrelor, însă Ministerul Federal al Sănătății a subliniat că poziția comună a statelor membre UE este încă în proces de coordonare.

Dacă aceste propuneri vor fi adoptate, ele ar putea marca una dintre cele mai drastice schimbări în politica europeană privind tutunul din ultimele decenii, cu efecte ample atât asupra industriei producătoare, cât și asupra consumatorilor din întreaga Uniune.