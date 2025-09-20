În Timișoara, jandarmii au surprins un tânăr de 28 de ani care comercializa țigări fără timbru fiscal, chiar din portbagajul autoturismului său, în apropierea Pieței Agroalimentare „Iosefin”.

În urma acțiunii, forțele de ordine au ridicat 243 de pachete de țigări netimbrate, de diverse mărci, pregătite pentru vânzare în zona Pieței Agroalimentare „Iosefin” de pe strada Iancu Văcărescu din Timișoara.

Pe lângă confiscarea țigaretelor, tânărul a fost amendat cu 20.000 de lei pentru contravenție.

Țigările confiscate au fost preluate și vor fi remise autorităților competente pentru continuarea investigațiilor.

În România, comercializarea țigărilor fără timbru fiscal este reglementată de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, modificată și completată ulterior. Această lege prevede sancțiuni specifice pentru activitățile ilegale legate de produsele din tutun.

În martie 2025, a fost adoptată Legea nr. 30/2025 pentru completarea tabelelor-anexă nr. I-III la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Această lege a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 265 din 26 martie 2025.

Deținerea sau comercializarea țigaretelor fără timbru fiscal sau cu timbru fiscal necorespunzător, ori cu marcaje false, în cantități ce depășesc limita de 10.000 de țigarete sau 1 kg de tutun de fumat, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani, arată Codul Fiscal.

De asemenea, Codul Vamal prevede sancțiuni pentru contrabandă calificată, iar faptele săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Iunie

În urma unei operațiuni internaționale, au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete (25 de milioane de țigarete), iar în Italia a fost descoperită o fabrică clandestină operată de cetățeni români, moldoveni și italieni.

Iulie

Polițiștii de frontieră din Suceava au descoperit 10.500 de pachete de țigarete fără timbru fiscal, în valoare de 203.000 lei, abandonate de contrabandiști care au fugit în fața echipajului.

August

Polițiștii de frontieră din Portul Constanța au descoperit 15.500.000 de țigarete de contrabandă, cu o valoare estimată la aproximativ 4 milioane de euro, ascunse într-un container sosit din Emiratele Arabe Unite, care figura în acte ca „role de hârtie”

În urma unui accident rutier în Oradea, polițiștii au găsit 15.000 de pachete de țigarete netimbrate (300.000 de țigarete) într-o dubiță, evaluate la circa 300.000 de lei. Ulterior, au descoperit încă 29.970 de pachete (599.400 de țigarete) într-o altă autoutilitară, în valoare de aproximativ 600.000 de lei.

În urma perchezițiilor la 25 de adrese din Mehedinți și Dolj, polițiștii au ridicat 38.000 de pachete de țigări netimbrate și sume mari de bani, inclusiv aproximativ 90.000 de lei și 10.000 de euro.

Polițiștii de frontieră din Portul Constanța au mai confiscat peste 700.000 de țigarete de contrabandă ascunse în obiecte de ceramică și transportate în două camioane înmatriculate în Republica Moldova, cu o valoare estimată la aproximativ un milion de lei.